von Uwe Petersen

Narrenpolizist Thomas Bergmoser drückte wegen des Umzugs in Konstanz aufs Tempo: "Um 12.30 Uhr müssen wir alle auf der Fähre sein." – angesichts von rekordverdächtigen zehn "Schwätzern" ein gewagtes Unterfangen.

Narrenpolizist Thomes Bergmoser beim Vorlesen der Vorschriften. | Bild: Uwe Petersen

Startschwätzer Heiko Herp nahm am Sonntagmorgen im Rathauskeller den Gläseraufdruck beim Weinfest "Time for wine" aufs Korn. Bürgermeister Robert Scherer forderte er auf: "Statt Hashtag oder Instagram mach doch endlich 'mal die Stadtantenne an."

Heiko Herp als Frau. | Bild: Uwe Petersen

Debütant Felix Aurich bemängelte die fehlende Aktualität des Infokastens am Rathaus und sah mit Sorge auf die Entwicklung, Veranstaltungen zu kürzen: "Die denken sich wohl: Weniger ist mehr; sollen sich die Touristen doch woanders vergnügen. Nur zur Erinnerung: Wenn's sich nicht mehr bewegt, ist es vielleicht schon tot."

Debütant Felix Aurich. | Bild: Uwe Petersen

Jörg Mischke fehlte die Aktualität auch in Daisendorf: Wochenlang hätten die Sumpfgeister das Programm von 2015 ausgehängt! Die weibliche Form von Schultes sei "Schultussi", im Übrigen seien die Öffnungszeiten der Volksbank viel zu kurz, das Schnabelgiere-Allerlei aber viel zu laaaaaaang gewesen.

Der Daisendorfer Jörg Mischke. | Bild: Uwe Petersen

Ein Höhepunkt des Morgens waren die "Flirttipps" von Luca Bühler. Sein Motto "Studium ist wie Hartz 4, nur dass die Eltern stolz auf einen sind!" Eine Pointe jagte bei ihm die andere bis zu den weiblichen Teenies mit ihrem vom Smartphone gesteuerten Leben und dem Versuch, politisch korrekt zu sein.

Student Luca Bühler. | Bild: Uwe Petersen

Nils Schweickhardt lästerte zum Gugelhupf 2.0: "2 steht für zweiter Anlauf, Punkt für Muckeschiss und 0 für null Spaß."

Schweinchen Nils Schweickhardt. | Bild: Uwe Petersen

Nach der Pause versuchte Hexenvater Uwe Raschke, die anwesenden Musiker davon zu überzeugen, mit nach Konstanz zu fahren. "Ich zahle Euch ein 50-Liter-Fass". Wie man hört, war das zu wenig.

Hexenvater Uwe Raschke. | Bild: Uwe Petersen

Thomas Eichberger als "Valentina" machte sich Gedanken über das dritte Geschlecht bei Veranstaltungen wie Wiezuber oder Gugelhupf. Dem Schultes gab er den Rat mit: "Aus Visionen werden Ideen, aus Ideen werden Lösungen. Aber wir sind hier in Meersburg. Da werden oft aus Lösungen Probleme."

"Valentina" Thomas Eichberger. | Bild: Uwe Petersen

Thomas Pfau zweifelte an, dass es in der Nacht der Eisweinlese wirklich 7 Grad minus gegeben hätte. Zum Stadtrat Waibel bemerkte er: "Wenn der Markus seine Stimme erhebt, ist ein Laubbläser ein Ohrenschmaus dagegen."

Eiswein-Zweifler Thomas Pfau. | Bild: Uwe Petersen

Sein Bruder Klaus-Peter sah in die Zukunft: 2035 werde ein Teil des Friedhofs an die Firma Baustolz verkauft, die "zwölf Häuser zwar schnell, aber nicht schön hochziehe".

Zukunftsschauer Klaus-Peter Pfau. | Bild: Uwe Petersen

Hubert Weber tauschte die frühere Rolle als Frieda am Allerlei und erzählte jetzt aus der Sicht eines Mannes Anekdoten über die Dame.

"Frieda" einmal als Mann: Hubert Weber. | Bild: Uwe Petersen