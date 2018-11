Eine wichtige Frage, wie es mit Marcus Samsa, der vor gut zwei Wochen einen schweren Badeunfall auf Bali hatte und seitdem beatmet werden muss, weitergeht, ist geklärt. Er wird am Freitag wieder in Deutschland sein. Die drei Begleiter auf Bali, Haltnau-Wirt Hubert Böttcher, Freundin Mandy Neumann und Schwester Sandra Frischhut, haben nach langen Verhandlungen diesen Ambulanzflug fixiert. "Wir haben mehrere Angebote eingeholt und mussten uns dann entscheiden“, sagt Hubert Böttcher.

Momentan gehe es Marcus Samsa „gleichbleibend stabil“, erklärt er weiter. „Er macht schon wieder Witze.“ Allerdings sei die Situation nach wie vor kritisch. Der 39-Jährige muss beatmet werden. „Marcus ist aber ein absolut positiver Mensch“, betont der Haltnau-Wirt, der damit rechnet, dass auch er sowie Mandy Neumann und Sandra Frischhut am Freitagmittag mit einem Linienflug in Zürich landen werden.

Spendenaktion in der Heimat läuft weiter

In der Zwischenzeit läuft die Spendenaktion in seiner Heimat weiter. Dem Internetaufruf sind mittlerweile schon mehr als 1200 Menschen gefolgt und haben mehr als 95 000 Euro gespendet. Außerdem sind Freunde und Bekannte von Marcus Samsa unglaublich engagiert, um die riesigen Kosten für die Operation auf Bali, den Krankenhausaufenthalt und den Rückflug aufbringen zu können. Marcus Samsa muss diese alle selbst tragen, da er keine Auslandskrankenversicherung hatte.

Am Samstag fand eine Aktion im Bistro Schickeria in Meersburg, der Lieblingskneipe des Verunglückten, statt. Mitinitiator Manuel Back berichtet von einem großen Erfolg. Er sammelte mit seinen Freunden bei einem Glühwein-Ausschank mehr als 1100 Euro. Schickeria-Wirt Pano Karras hat zudem noch die Hälfte der Tageseinnahmen von mehr als 2000 Euro obendrauf gelegt. Da der Glühwein gespendet wurde und einige Kuchen und Weihnachtsgebäck gebacken haben, "kommt jeder Cent Marcus zugute", freut sich Back.

Nächste Spendenaktion am Freitag

Und das Engagement geht weiter, denn am Freitag, wenn in Meersburg der Weihnachtsmarkt stattfindet, wird im Friseursalon von Philipp Gassenbauer weitergesammelt. Er ist ein sehr enger Freund von Marcus Samsa. Der Friseursalon in der Höllgasse wird dann zu einem ganz besonderen Adventsmarkt. Es gibt für jeden Gast einen Willkommenssekt, der ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Natürlich steht auch ein Spendenkässle dabei.

Erlös kommt Marcus Samsa zugute

Außerdem gibt es zahlreiche Weihnachtsartikel aus Holz und Vesperbrettchen, die von verschiedenen Betrieben hergestellt wurden. Diese werden auf Spendenbasis abgegeben: Jeder gibt, was er kann, und kann sich dafür einen Artikel aussuchen. Wer noch Artikel zur Verfügung stellen möchte, kann diese direkt im Friseursalon abgeben. Auch hier kommt der Erlös Marcus Samsa zugute.

