Es ist 18.21 Uhr im Spiegelsaal des Neuen Schlosses Meersburg. Harika Özmen aus Tuttlingen und Michael Schäuble aus Überlingen liegen sich in den Armen und atmen tief durch: „Geschafft!“ Es liegen neun Stunden Videodreh hinter den beiden. Und die Erleichterung, dass nun „alles im Kasten“ ist, ist beiden deutlich anzusehen.

Hier begutachten Harika Özmen und Michael Schäuble die Videosequenzen, die kurz vorher gedreht wurden. | Bild: Reiner Jäckle

Im historischen Ambiente des Meersburger Schlosses hat das Duo, das unter dem Namen „Superfly“ musikalisch aktiv ist, das erste Musikvideo gedreht. „Wir wollen in diesem Jahr noch eine EP mit fünf Liedern veröffentlichen“, erklärt Produzent Michael Schäuble, der neben der Musik auch Kameramann ist. „Hierzu wollen wir zu den Songs auch hochwertige Musikvideos haben.“ Den Anfang machte der emotionale Titel „White“. Genutzt wurde neben dem Spiegelsaal auch das Treppenhaus im Neuen Schloss.

Video: Reiner Jäckle

„Es ist einfach ein unglaubliches Ambiente mit wahnsinnig vielen tollen Motiven“, schwärmt der Überlinger und Harika Özmen fügt begeistert hinzu: „Hier zu drehen ist einfach wunderschön.“ Allerdings hatte sie tagsüber, als sie lediglich mit einem Negligé bekleidet und barfuß vor der Kamera stand, mit der Kälte zu kämpfen. „Es war zwar anstrengend, aber wunderschön“, sagt die Reiseverkehrskauffrau, für die Musik mehr als nur ein Hobby ist.

In Szene gesetzt für das Musikvideo. | Bild: Reiner Jäckle

„Mir tun zwar nach dem Dreh alle Knochen weh, dafür haben wir wirklich sehr gutes Material für das Musikvideo“, freut sich Michael Schäuble. „Es hat einfach alles gepasst. Selbst das Wetter spielte uns perfekt in die Karten.“ So entstand mittags eine Sequenz am Fenster des Spiegelsaals, bei dem man kleine Hagelkörner auf dem Sims aufprallen sieht. Kurz vor Sonnenuntergang schien die Sonne dermaßen grell in den Spiegelsaal, dass es ebenfalls beeindruckende Lichteffekte gab.

Video: Reiner Jäckle

„Wir haben von Kamerafahrten über Slow-Motion-Aufnahmen bis hin zu Lichteffekten alles produziert“, so der Überlinger, der auch von den schauspielerischen Fähigkeiten seiner Musikpartnerin begeistert ist: „Und Harika hat vor der Kamera absolut authentisch agiert. Am Schluss sind ihr sogar tatsächlich die Tränen gekommen.“ Das Lied „White“ handelt von Gefühlschaos und Lebenswandel und ist sehr melancholisch.

Seit einem Jahr arbeiten Harika Özmen und Michael Schäuble zusammen und treiben das Projekt „Superfly“ voran. „Vier Lieder haben wir schon fertig“, erzählt die Tuttlingerin. „Bis zum Sommer wird das fünfte auch fertig sein, dann ist die EP komplett.“ Wann das Musikvideo zu „White“ zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Aber: „Im Sommer soll alles veröffentlicht werden“, so der Produzent. „Dann wird auch das Video erscheinen.“

Harika Özmen im Spiegelsaal. | Bild: Reiner Jäckle

Allerdings planen die beiden einen weiteren Musikvideodreh für das Lied „Fly“. Als Kulisse soll eine karge Steinlandschaft dienen. „Wir sind noch nicht sicher, wo wir drehen werden“, verrät Harika Özmen. „Uns schwebt irgendwas mit Süditalien oder sogar den Kanaren vor.“ Entscheidend sei natürlich auch die Finanzierbarkeit der Pläne.

Video: Reiner Jäckle