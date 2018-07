von Lorna Komm

Die Meersburger Bibelgalerie feierte am Wochenende ihr 30-jähriges Bestehen. Schon am Samstag besuchten rund 120 Interessierte die Eröffnung der Sonderausstellung "Marc Chagall – Flucht und Zukunft". Auch beim sonntäglichen Gottesdienst mit Festakt in der Schlosskirche blieb kein Platz leer.

Neben Pfarrerin Sigrid Süss-Egervari las Oberkirchenrat Christoph Schneider-Harpprecht aus dem Buch Exodus und zitierte Passagen von Chagall. Immer wieder zog er in seiner Predigt Parallelen zur heutigen Flüchtlingspolitik. Bei der anschließenden Würdigung der Bibelgalerie und ihrer Leiterin Thea Groß plauderten die Gesprächspartner über Vergangenes und zukünftige Wünsche. Unter der Moderation von Holger Gohla eröffnete Bürgermeister Robert Scherer den Talk und betonte, wie wichtig auch für junge Menschen "die Mutter alles Bibelgalerien" sei, insbesondere weil hier "über den Tellerrand der Glaubensrichtungen hinaus" geschaut werde. Ralf Thomas Müller von der deutschen Bibelgesellschaft Stuttgart hob die multimediale Neugestaltung des Erlebnismuseums hervor, "die den Bogen von alter und neuer Welt gut geschlagen" habe. Gisela Bruszt vom Evangelischem Kirchenbezirk Überlingen-Stockach wünschte sich für die Zukunft eine Vergrößerung der Räumlichkeiten und eine Verbesserung des Zugangs des Museums. Ein Wunsch, den auch die langjährige Mitarbeiterin Waltraud Blässing teilte. Einhellig lobten alle Redner die "tolle Haptik" des Museums und auch das Beduinenzelt, in dem man sich zur Ruhe niederlassen kann, wurde mehrfach positiv herausgehoben.

Der katholische Stadtpfarrer Matthias Schneider hat mannigfaltige Erinnerungen an seine Besuche in der Bibelgalerie, schon vor seiner Meersburger Amtszeit. Er überreichte der Leiterin einen besonderen Blumenstrauß voller Gewächse, die schon in der Bibel erwähnt werden, unter anderem "der eher katholische Weihrauch". Passend dazu zitierte er die zugehörigen Bibelstellen. "Wem es zu schnell ging", sagte er schelmisch, "der kann ja in der Bibelgalerie die Stellen nachschlagen und sich im Bibelgarten die Pflanzen ansehen."

