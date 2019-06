Als Ursache des weitläufigen Stromausfalls entdeckte die Bereitschaft zwei Defekte an 20 000 Volt-Erdkabeln der Gesellschaft: einen zwischen dem Umspannwerk Meersburg und Daisendorf, den zweiten in der Meersburger Altstadt. Nach Lokalisierung der fehlerhaften Abschnitte konnten die Monteure durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg innerhalb von rund 40 Minuten die Vollversorgung wieder herstellen. Noch am Sonntagabend gelang es der Bereitschaft zudem, die genaue Fehlerstelle in der Altstadt zu identifizieren und gleich zu reparieren, so die Netze BW.

Such nach Defekt in Richtung Daisendorf

Komplizierter dürfte die Suche nach dem Defekt in dem langen Abschnitt in Richtung Daisendorf werden. Die Reparatur soll aber bis spätestens Mittwoch abgeschlossen sein. Erdkabel sind generell weniger störungsanfällig als Freileitungen. Dennoch kann es zu Defekten kommen: Beispielsweise aufgrund von Erdbewegungen, die die Kabel verschieben, durch bei der Verlegung nicht bemerkte Beschädigungen oder auch in Folge von Blitzschlag.

Beschädigte Abschnitte herausgeschaltet

Bei der Netze BW wird das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in Form offener Ringe aufgebaut, sodass im Störungsfall beschädigte Abschnitte von der Versorgung abgeschnitten werden können. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können diese betroffenen Stationen wieder ans Netz genommen oder sozusagen „von der anderen Seite“ versorgt werden, bevor eine Reparatur beginnt.