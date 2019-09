von Lorna Komm

Raubritter und edle Burgfräulein, als Protagonisten einer spannenden Geschichte voller Romantik und Intrigen. Dazu unaufgeklärte Todesfälle, gepaart mit Eifersucht, Texte gesungen in französisch oder spanisch und am Schluss eine überraschende Wende. Das Ganze vorgetragen in den historischen Gemäuern der alten Meersburg – authentischer kann man ein Konzert mit mittelalterlicher Musik wohl kaum verpacken.

Video: Lorna Komm

„Wenn alte Mauern erzählen könnten“ lautete der Titel des Konzerts, aufgeführt vom fünfköpfigen, noch namenlosen Ensemble rund um Erzählerin und Sängerin Cristina Haigis. Zuvor spielten die Musiker bei den sich inzwischen aufgelösten „Carlina-Leut“. Haigis hat die fiktive Geschichte um Burgfräulein Hildegard selber entwickelt und an die historische Musik angepasst. So folgt zum Beispiel auf die Textstelle „die Tochter der Besucher spielte Flöte wie eine Nachtigall“ das Flötensolo „Engels Nachtegaeltje“ des niederländischen Glockenspielers Jacob von Eyck.

Katja Verdi glänzte dabei, sowie während des gesamten Konzerts an verschiedenen Blockflöten durch ihr virtuoses Fingerspiel. Thomas Bollinger an der Laute, Barbara Heyner an der Gambe und Alan Julseth, Harfe und Gesang, überzeugten ebenso an den altertümlichen Instrumenten. Lieder von Michael Praeterius, Hildegard von Bingen oder Oswald von Wolkenstein spielte das Quintett ebenso wie Stücke anonymer Spielmänner.

Auch Texte von Annette von Droste-Hülshoff

Nicht fehlen durften natürlich auch Texte von Annette von Droste-Hülshoff, der wohl bekanntesten Burgbewohnerin. Passend zum fröhlichen Trinklied wurde in der Pause Wein ausgeschenkt. Burgherrin Julia Naeßl-Doms bewirtete persönlich als Gastgeberin die Besucher unter Mithilfe ihres Sohns. Anschließend wechselten die Musiker und Zuschauer vom Rittersaal in den Palas, die gute Stube und historischer Empfangssaal.

Im Rittersaal folgten die Zuschauer dem ersten Teil des Konzerts. Unter ihnen auch Mittelalterfans im historischen Gewand. | Bild: Lorna Komm

Den Zuschauern, unter ihnen auch Mittelalterfans im historischen Gewand, gefiel die Premiere des Konzepts: Konzert gemischt mit einer abwechslungsreichen Erzählung. Monika Wunderlich aus Trossingen, die selber früher bei den „Carlina-Leut“ mitgespielt hat, fand den Abend gelungen und meinte, man müsse eben mit der Zeit gehen und neue Ideen entwickeln. Eine Wiederholung findet am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr statt. Eine Kartenreservierung wird empfohlen: 0 75 32/8 00 00 oder burg.meersburg@t-online.de.