In Zusammenarbeit mit der Stadt wurden zwei Ligusterbüsche zur Vervollständigung der Hecke eingepflanzt. Der Verschönerungsverein, Meersburg for Future (MfF) und eine Initiative von rund 25 Müttern setzten mit der Gemeinschaftsaktion ein Symbol für eine zukünftige, gruppenübergreifende Zusammenarbeit für die Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt. Bürgermeister Robert Scherer begrüßte das ehrenamtliche Engagement.