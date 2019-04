Michael Blume eilte auf die Bühne des Theatersaals im Augustinum und sprach seine Zuhörer direkt an. Wortgewandt und mit vielen Beispielen gespickt bereitete er das Tabuthema für die Öffentlichkeit auf. Seit einem Jahr zieht er für die Landesregierung gegen Antisemitismus ins Feld. Wie sich „Alte Mythen in Neuen Medien“ zu Judenfeindlichkeit und weit darüber hinaus entwickeln und zu allgemeiner Gefahr werden können, darüber hat er ein Buch geschrieben. Dem Meersburger Publikum sagten Blumes Ausführungen offensichtlich zu. Auch der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen war darunter. Im Anschluss an den Vortrag stellten sich viele Besucher an, das jüngst im Patmos Verlag erschienene Hardcover zu erwerben und vom Autor direkt signieren zu lassen.

„Der antisemitische Hass macht vor niemandem Halt“, sagte Blume. Gleichzeitig machte er klar, ungerechte Vorurteile in Form von Schubladendenken hätten das jüdische Volk durch die Geschichte begleitet. Mithilfe verschiedener Medienformen hätten sich Stereotype besonders gut weiter verbreiten können. Als Beispiele zog er mit die Erfindung des Buchdrucks heran.

Juden fühlen sich im Internet bedroht

Mithilfe des geschriebenen Worts habe der Reformator Martin Luther zum Ende seiner Schaffensperiode vielen Menschen seine judenfeindlichen Schriften nahe bringen können. „Ohne Radio und Film hätten die Nationalsozialisten niemals die Deutsche Demokratie vernichten können“, führte Blume ein weiteres Exempel heran. Dann kam er auf die digitalen Medien zu sprechen. Einer Umfrage aus dem Vorjahr zufolge fühlten sich rund 90 Prozent der Juden im Internet bedroht. Online vermengen sich nach Auffassung des 42-Jährigen verschiedenste Stereotype und das rasend schnell. Die Hetzkampagnen weiteten sich auch auf Nichtjuden aus, wusste der mit einer Muslima verheiratete, evangelische Christ zu berichten.

Die Flüchtlingsbewegung birgt für Blume ebenfalls Gefahrenpotenzial. Menschen aus dem arabischen Raum seien mit antijüdischen Mythen groß geworden und gäben diese sicher nicht an der Grenze ab, so seine Befürchtung. Peter Stiefel, Vorsitzender der Synagogengemeinschaft Konstanz, hatte bereits bei der Begrüßung auf die Ängste der jüdischen Bevölkerung vor judenfeindlichen Einwanderern hingewiesen. Antisemitismus komme aber auch „in der Mitte unserer Gesellschaft vor“, unterstrich Blume.

Das Buch von Michael Blume "Warum der Antisemitismus uns alle bedroht" ist in 1. Auflage 2019 im Verlag Patmos erschienen und für 19 Euro erhältlich.