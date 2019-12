von Lorna Komm

Ungezwungenen Kontakt zu Erwachsenen, die man sonst nicht kennenlernen würde, aufzubauen und unbefangen mit ihnen über verschiedene Lebenswege, Träume und Berufswünsche zu plaudern, diese Möglichkeit hatten die Achtklässler der Sommertalschule beim „Speed-Dating“, organisiert von der Mentor Stiftung. Bereits zum zweiten Mal besuchten Mentoren aus unterschiedlichsten Berufen unter Leitung von Sybille Perez Rodiguez, Geschäftsführerin der Mentor Stiftung und Thomas Strobel, neuer Programmleiter des Speed-Datings, die Gemeinschaftsschule. „Eine langfristige Kooperation wird angestrebt“, bestätigte Schulleiterin Tanja Fäßler. „80 bis 90 Prozent der Jugendlichen in dem Alter beschäftigen sich im Kopf mit ihrer Zukunft, ihrem Lebensweg und der Frage nach der Ausbildung“, sagt Perez, darum sei es Ziel des Programms, den Dialog mit anderen Erwachsenen außerhalb des engen Familienkreises anzuregen. „Die Menschen aus der echten Berufswelt bekommen von den Schülern eine andere Wahrnehmung als die im Elternhaus“, ist Klassenlehrer Tobias Schmitt überzeugt.

Die Achtklässler der Sommertalschule gemeinsam mit Lehrern und Mentoren hatten viel Spaß beim „Speed-Dating“ in der Sommertalhalle. | Bild: Lorna Komm lko

„Ich wollte schon immer ins Handwerk, durch die Vorstellungen der Mentoren wusste ich dann genau, in welchen Berufen ich ein Praktikum machen will“, sagte der Neuntklässler Magnus, Teilnehmer des ersten Mentorenbesuchs.

Wichtig zu wissen, was man nicht will

Zum zweiten Mal auch dabei war Mentor Joris Neyrinck, Zimmermeister in dem der Schule benachbarten Betrieb Holzbau Schmäh. Bei seiner ersten Teilnahme als Mentor im April begegnete ihm unter anderem der damalige Achtklässler Emanuel. Dieser wird ab September sein Kollege sein. Emanuel hat bei Neyrincks Chef einen Lehrvertrag als Zimmerer unterschrieben. „Zuerst wusste ich nicht, ob ich einen Beruf im Metallbau wählen sollte, nach dem Gespräch mit Joris und zwei Praktika im Betrieb war ich mir sicher“, sagt der 15-Jährige. Die anderen damals vorgestellten Berufe hätten ihn gar nicht interessiert, fügte Emanuel noch an.

Die Mentor Stiftung 1994 wurde Mentor International zusammen mit der WHO von Ihrer Majestät Königin Silvia von Schweden in Stockholm gegründet. Ziel ist es, Jugendliche zu motivieren und zu stärken, damit sie eine Chance auf Bildung und eine Perspektive auf ein erfülltes Leben haben. In Schweden werden die Präventionsprogramme in allen großen Städten umgesetzt. In Deutschland wird die Organisation seit 2016 aufgebaut. Vorstandsvorsitzende ist Bettina Gräfin Bernadotte von der Insel Mainau. Sie verbindet eine familiäre Beziehung zu Königin Silvia. Die Organisation bietet den Schulen verschiedene Programme vom eintägigen Inspirationstag über neunmonatiges Gruppenmentoring bis hin zum einjährigen Eins zu Eins Individual-Mentoring.

„Es ist auch wichtig, aus den Gesprächen raus zu ziehen, was man gar nicht will“, unterstreicht Perez die Bedeutung des Dialogs. Zimmermann Neyrick war erfreut, wie viel realistischer und praxisbezogener die Vorstellungen des diesjährigen Jahrgangs waren. „Beim letzten Mal glichen viele Berufswünsche eher Luftschlössern“, meinte er. Eine Schülerin wollte erfolgreiche Sängerin werden, obwohl sie nie gesungen hat, führte er als Beispiel an. Diesmal hätten die Berufswünsche eher „Hand und Fuß gehabt und einige haben in den angestrebten Berufen schon Praktika abgelegt“.

„Krasse Hintergrundgeschichten“ hätten die Mentoren erzählt, meint Leon, Teilnehmer des aktuellen Speed-Datings. „Einer hat insgesamt fünf Berufe ausgeübt“, berichtet der Achtklässler. „Ich habe erfahren, dass es nicht immer einfach ist und dass man auch mal kämpfen muss“, ergänzt seine Klassenkameradin Alexandra. Während ihre Freundin Anna es „lockerer und aufgeschlossener als bei der Berufsberatung“ fand. Sie hätte viel aus dem Berufsalltag erfahren. „Mir wurden viele Tipps gegeben und verschiedene Richtungen aufgezeigt“, sagte die 14-Jährige.

„Die Kinder sind otfmals erstaunt, dass hier auch Menschen mit Hauptschulabschluss als Mentoren auftreten“, sagte Organisator Strobel. Viele Schüler haben mir im Vorfeld berichtet, dass sie „irgendwelche Studierte, die von ihren Erfolgsgeschichten berichten“ erwartet hätten. Nun steige die Motivation und das Selbstbewusstsein, mit dem eigenem Abschluss einen erfolgreichen Weg gehen zu können.