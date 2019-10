von Lorna Komm

Für den Weltfrieden, gegen Erdogans Syrienpolitik und gegen rechte Gewalt – dafür kamen mehr als 80 Menschen aller Altersklassen auf dem Marktplatz zusammen. Schweigend, Hand in Hand, bildeten sie einen Kreis um die aufgestellten Kerzen, die rings um das im Boden eingelassene Meersburger Stadtwappen standen. Der Chor Shabach verteilte Textblätter und so konnten alle Teilnehmer unter anderem den Kanon „Herr, gib uns deinen Frieden“ mitsingen.

Wer ist Meersburg for Future? Meersburg for Future ist eine Gruppierung von engagierten Familien und Bürgern. Zur Zeit gehören etwa 17 Aktive zum festen Kern. Ein Vereinsstatus wird derzeit angestrebt. Ziel ist es, eine über Generationen, Parteigrenzen oder sonstigen Organisationen hinweg übergreifende und unabhängige Gruppe zu schaffen, um langfristige Zeichen für ein nachhaltiges Leben in der Stadt Meersburg und darüber hinaus zu setzen. Jeden ersten Sonntag im Monat findet um 10.30 Uhr eine Zusammenkunft im Café Popp in der Kirchstraße statt. Für das nächste Treffen, das am 3. November stattfindet, ist Evmarie Becker als Referentin über ein plastikarmes Leben eingeladen. Weitere Informationen über das Bündnis gibt es im Internet: www.meersburg-for-future.de

Die Menschen kamen teils gezielt zur Kundgebung, hatten Plakate oder Kerzen dabei, teils kamen sie zufällig vorbei und reihten sich spontan in den Kreis der Demonstranten mit ein. Aufgerufen zur friedlichen Kundgebung hatte die Gruppierung „Meersburg for Future“, einer Gruppe engagierter Bürger, die sich in Anlehnung an die Fridays for Future Bewegung der Jugendlichen formiert hat.

„Unsere Teilnahme an der weltweiten Klimademo Ende September hat so viele positive Energien freigesetzt, dass wir motiviert sind weiterzumachen“, sagte Rebecca Carter, eine der Sprecherinnen der Gruppierung. Zu der ersten Meersburger Klimademo waren über 300 Teilnehmer gekommen, „ich war begeistert wie viele Leute da mitgemacht haben“, freut sich die Mutter kleiner Kinder.

Die Mitglieder des Chor Shabach haben gesungen und Textblätter verteilt, sodass jeder mit ihnen singen konnte. | Bild: Lorna Komm (lko)

Demos alleine genügen nicht

Dennoch sind sich die Aktiven bewusst, dass Demonstrationen allein keine großen Veränderungen bringen, „Taten sind wichtiger“, betont Carter und so habe man im Anschluss an die Demo einen „essbaren Blumenkasten als Anregung“ an die Vertreterin der Stadt übergeben. Große und kleine Ideen würden auf der Homepage gesammelt und könnten dort bewertet werden, erklärt Carter. Nachhaltigkeit sei Ihnen wichtig, fügt ihr Mann Ian Carter an, „auch wirtschaftlich.“ Von leerstehenden Wohnungen, über Blühstreifen oder Vogelhäuschen, seien ihnen viele Themen wichtig. „Für eine lebenswerte Zukunft für alle Generationen“, ergänzt Mitorganisatorin Lena Hofstätter und fügt das Stichwort „Spielplätze“ an.

„Viele Menschen wissen gar nicht, was in Syrien passiert.“Rana Kerdieh, Schülerin aus Syrien | Bild: Lorna Komm (lko)

„Wir decken im Prinzip das ganze politische Spektrum für alle Bewohner in Meersburg ab, für die, die sich nicht in Parteien engagieren möchten“, sagt Mitgründer Bernd Stecher, „denn wir wollen unsere Unabhängigkeit bewahren.“ Stecher organisierte die Mahnwache, nachdem eine erste, spontane Zusammenkunft vor zwei Wochen schon von vielen Menschen angenommen wurde. Die Anschläge auf die Synagoge in Halle und der Einmarsch von Erdogans Truppen in Syrien hätten ihn betroffen gemacht und so habe er ein Zeichen gegen die Gewalt auf dieser Welt setzen wollen.

„Die Menschen sollten gebildet genug sein, um Empathie zu haben.“Serkan Celik, Software-Entwickler aus der Türkei | Bild: Lorna Komm (lko)

Die 21-jährige Syrierin Rana Kerdieh hielt eine bewegende Rede über die Zustände in ihrem Heimatland. „ich möchte mit den Vorurteilen in den Köpfen der Menschen aufräumen“, sagte die Schülerin. „Viele Menschen wissen gar nicht was in Syrien passiert“, erläuterte sie die Beweggründe für ihre Ansprache.

Immer wieder kamen Menschen dazu und stellten mitgebrachte Kerzen in den Kreis rund um das in den Boden eingelassene Stadtwappen. | Bild: Lorna Komm (lko)

Unter den Teilnehmern war auch Serkan Celik aus Istanbul. Der Software-Entwickler hat an der Mahnwache teilgenommen, weil er gegen Rassismus ist. Es scheine ihm zuviel Gewalt gegen Ausländer in Europa oder Amerika zu geben. „Die Menschen sollten gebildet genug sein, um Empathie zu haben“, meint der seit einem Jahr in Meersburg lebende Türke. Zusammen mit seiner Frau, einer Lehrerin, sei er nach Deutschland gekommen, um in einem für alle friedlichen Land zu leben. Organisator Stecher appelierte in seiner Ansprache daran, auch über die eigenen Vorurteile nachzudenken und bat darum, „Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, egal welche Religion, Hautfarbe oder welches Geschlecht sie haben“. Man solle „bunt agieren“, meinte der Familienvater.