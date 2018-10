Mit der zweiten Auflage des Aktionstags "Meersburg im Herbst" startet die Stadt am kommenden Sonntag erneut in die Nachsaison. Die Herbstwoche vom 21. bis 28. Oktober und weitere Angebote sollen sowohl Einheimische als auch Gäste auf die kühlere Jahreszeit einstimmen und in die Stadt locken. Dafür ziehen Verwaltung, Gastronomie, Handel und Handwerk an einem Strang. Denn: "Gemeinsam sind wir stark", sagt Tourismuschefin Iris Müller.

Den Auftakt macht der Aktionstag inklusive verkaufsoffenem Sonntag und einem Herbstmarkt mit 19 Standbetreibern. Nach erfolgreicher Premiere in 2017 erfolgt nun die zweite Auflage. So werden beim Live-Showkochen auf dem Marktplatz die Meersburger Gastronomen wieder Kostproben ihres Könnens geben. Die Handwerker probieren etwas Neues unter dem das Motto "Luftsprünge", das wörtlich zu nehmen ist, allein schon wegen der Hüpfburg für Kinder. Außerdem setze man neben der Präsentation der Betriebe vor allem auf Kommunikation – mithilfe von Käseverkauf, wie Zimmermeister Sebastian Schmäh mit einem Lächeln erläutert.

Das Showkochen findet bereits zum sechsten Mal statt – obwohl es für die Wirte "jedes Jahr aufgrund der Personalsituation schwieriger wird", sagt Manfred Lang, Inhaber des Hotels "Residenz am See", der von Anfang an mitmacht. "Aber", meint Lang, und sein Kollege Robert Auer nickt: "Wir sehen's einfach als Marketing." Das funktioniert: Im vergangenen Jahr verteilten die stets umlagerten Köche rund 650 Rezepthefte. Lang unterstreicht: "Wir sitzen alle im gleichen Boot."

Jutta Theurich, Vorsitzende des Gewerbevereins "Aktiv für Meersburg", sieht das genauso. Zwar machten dieses Jahr nicht ganz so viele Mitglieder wie in 2017 mit. Doch das liege einfach daran, dass eine Teilnahme manchen Inhabern kleiner Unternehmen nur alle zwei Jahre möglich sei. "Das wird nächstes Jahr wieder anders sein", glaubt Theurich.

Stadt unterstützt Gastronomen

Michael Gröer, Vorsitzender des Gastgeber-Forums, sagt: "Die Gastronomie zeigt seit Jahren viel Engagement, die Saison zu verlängern." Er sei aber froh, "dass die Stadt uns jetzt so rege unterstützt", meinte Gröer. Bürgermeister Robert Scherer gibt das Kompliment zurück: "Ohne Sie gäbe es diesen Tag nicht. Ich freue mich, dass Sie alle mitziehen. Die Stadt lebt von Ihrem Engagement." Scherer bedankte sich bei "Aktiv für Meersburg" und den Organisatoren des Aktionstages. Dazu gehören auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, die, so Bernd Engesser vom Bauamt, diese Aufgabe trotz derzeit "vielfältiger anderer Verpflichtungen sehr gerne übernehmen".

Der Aktionssonntag sei aber nur der Start in den goldenen Meersburger Herbst, sagt Müller und verweist auf die Angebote der Herbstwoche – und darüber hinaus. So soll es im Dezember erstmals Schifffahrten zum Konstanzer Weihnachtsmarkt geben.

Meersburger Herbstprogramm Musiknacht: Freitag, 19. Oktober, ab 20 Uhr.

Freitag, 19. Oktober, ab 20 Uhr. Herbstwoche: vom 21. bis 28. Oktober, einige ausgewählte Höhepunkte:

vom 21. bis 28. Oktober, einige ausgewählte Höhepunkte: Aktionstag "Meersburg im Herbst": Sonntag, 21. Oktober, 11 bis 17 Uhr, inklusive Herbstmarkt, Oldtimershow, Präsentationen. Live-Showkochen auf dem Marktplatz von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr in teilnehmenden Geschäften, die man am Herbstblatt an der Eingangstür erkennt. Kostenloser Eintritt ins Vineum. Dort wird um 16 Uhr der Heimatfilm "Die Fischerin vom Bodensee" gezeigt mit Einführung durch Peter Schmidt (5 Euro).

Sonntag, 21. Oktober, 11 bis 17 Uhr, inklusive Herbstmarkt, Oldtimershow, Präsentationen. Live-Showkochen auf dem Marktplatz von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr in teilnehmenden Geschäften, die man am Herbstblatt an der Eingangstür erkennt. Kostenloser Eintritt ins Vineum. Dort wird um 16 Uhr der Heimatfilm "Die Fischerin vom Bodensee" gezeigt mit Einführung durch Peter Schmidt (5 Euro). Herbstschifffahrt zur Insel Mainau: am 18., 21., 25. uns 28. Oktober sowie am 1. November, jeweils 10.45 Uhr ab Personenschiffhafen. Preise (inklusive Eintritt Mainau): 35 Euro, 32 Euro mit Gästekarte, Kinder von sechs bis zwölf Jahren: 7 Euro.

am 18., 21., 25. uns 28. Oktober sowie am 1. November, jeweils 10.45 Uhr ab Personenschiffhafen. Preise (inklusive Eintritt Mainau): 35 Euro, 32 Euro mit Gästekarte, Kinder von sechs bis zwölf Jahren: 7 Euro. Führung "vineum + 3" mit Miniweinprobe: Dienstag, 23. Oktober, 16 Uhr (12 Euro).

Dienstag, 23. Oktober, 16 Uhr (12 Euro). City-Walk-Dinner: Donnerstag, 25. Oktober, ab 18 Uhr, Altstadtrundgang mit Einkehr in fünf Restaurants, die jeweils einen Gang servieren (Hotel "Residenz am See", "Badische Weinstube", Hotel "Zum Schiff", Winzerstube "Zum Becher", Hotel "3 Stuben".). Preis: 99 Euro, Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 25. Oktober, ab 18 Uhr, Altstadtrundgang mit Einkehr in fünf Restaurants, die jeweils einen Gang servieren (Hotel "Residenz am See", "Badische Weinstube", Hotel "Zum Schiff", Winzerstube "Zum Becher", Hotel "3 Stuben".). Preis: 99 Euro, Anmeldung erforderlich. Geführte Wanderung von Hof zu Hof , Freitag 26. Oktober, ab 13 Uhr (Anmeldung erforderlich). Stationen: Weingut Krause, Obsthof Fohrenberg, Weingut Geiger, Winzerverein Meersburg, Obsthof Löhle.

, Freitag 26. Oktober, ab 13 Uhr (Anmeldung erforderlich). Stationen: Weingut Krause, Obsthof Fohrenberg, Weingut Geiger, Winzerverein Meersburg, Obsthof Löhle. Konzert mit den Singderallas in der Reihe "Torkel trifft", Samstag 27. Oktober, 20 Uhr, Vineum.

in der Reihe "Torkel trifft", Samstag 27. Oktober, 20 Uhr, Vineum. Informationen, Anmeldungen und Karten bei der Tourist-Information, Kirchstraße 4, Tel.: 0 75 32/44 04 00 und 1 94 33.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein