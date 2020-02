In Meersburg werden wieder die Laufschuhe geschnürt: Am Sonntag, 9. Februar, findet ab 10 Uhr der nächste Hegau-Bodensee-Cross-Lauf mit Schülerläufen, Erwachsenen- und Jugendläufen statt. Start und Ziel sind südöstlich von Meersburg oberhalb der Haltnau in den Weinbergen.

Die Panoramastrecke in den Meersburger Weinbergen stellt die Kulisse der Abschlussläufe der diesjährigen Bodensee-Crosslauf-Serie, teilt die Stadt Meersburg mit. Die Siegerehrungen sind ab 11.30 Uhr im Wein- und Kulturzentrum des Winzervereins. Drei Runden müssen beim Hauptlauf auf der sechseinhalb Kilometer langen Route durch die Weinberge der Haltnau bewältigt werden.

Dabei bieten die steilen An- und Abstiege den Läufern auch einige sportliche Herausforderungen. Als Abschluss-Wettkampfort wird dieses Jahr in Meersburg um die Gesamtsiege der Serie gekämpft. Für den Gesamtsieg werden laut Mitteilung die besten drei Teilnahmen gewertet.

Teilnahme, Strecken und Parken

Teilnehmen kann jeder Interessierte. Angeboten werden eine „kleine Runde“ für Kinder und Jugendliche mit 750 Metern und eine „große Runde“ für Jugendliche und Erwachsene mit einer Länge von 2500 Metern. Beim Hauptlauf wird die große Runde drei Mal durchlaufen.

Die Laufwettbewerbe der Kinder und Schüler starten ab 10 Uhr, Hauptlauf und Kurzstrecken starten um 11 Uhr. Die Anmeldung ist im Internet möglich unter: hegau-bodensee-cross.de. Die Startnummernausgabe erfolgt ab 9 Uhr an der Haltnau. Auch in diesem Jahr werden von der Stadt Meersburg wieder Starterpäckchen für die ersten 120 Teilnehmer ausgegeben.

Kostenlose Parkmöglichkeiten für Besucher und Gäste bestehen am Hämmerleparkplatz an der Uferpromenade und am Parkplatz am Töbele. Den Parkausweis zum kostenlosen Parken gibt es zum Download auf der Internetseite der Crosslaufserie. Veranstalter des Laufs ist der Lauftreff Meersburg. Unterstützung leisten ehrenamtliche Helfer des TuS Meersburg. Mitorganisator ist die Stadt Meersburg, die auch Toilettenwagen und Bauhofmaterial bereitstellt.