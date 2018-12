von Lorna Komm

Der zweitägige Meersburger Weihnachtsmarkt am vergangenem Wochenende war eine gute Gelegenheit, sich mit Geschenken einzudecken, Bekannte zu treffen und sich auf die Adventszeit einzustimmen. Obwohl das Wetter am Freitag von Nieselregen geprägt war, kamen zahlreiche Besucher. Angenehmer war der Marktbummel allerdings bei strahlendem Sonnenschein am Samstag. An 16 Ständen boten hauptsächlich Vereine oder Vertreter sozialer Projekte ihre Waren an.

Kathrin und Udo Schelling kommen erst richtig in Weihnachtsstimmung, wenn der Weihnachtsmarkt vorbei ist. Zuhause sei bereits alles festlich dekoriert, aber erst "nach den Strapazen, wenn alles vorbei ist", können sie die Adventszeit genießen, erzählt Kathrin Schelling. Das ganze Jahr über basteln sie Dekorationen für ihren Stand zugunsten der Welthungerhilfe und der Organisation Ärzte ohne Grenzen. "Allein so ein Pascetta-Stern wird über 300 Mal gefaltet", erklärt Kathrin Schelling. Als Ausgangsmaterial nimmt sie alte Bücher, Landkarten oder Notenblätter. Nachhaltigkeit sei ihnen wichtig, sagt sie: "Wir machen uns gerne die Mühe, um mit den Erlösen zu helfen und wenn wir von unseren Käufern positive Rückmeldung erhalten, wird mir warm ums Herz." | Bild: Lorna Komm

Fotobox hält Erinnerungen fest

Besonders beliebt waren die selbstgestrickten Socken der katholischen Frauengemeinschaft und die Walnuss-produkte der französischen Brüder Convert. Zum ersten Mal gab es auf dem Weihnachtsmarkt eine Fotobox, in der die Marktbesucher Erinnerungsbilder machen konnten. Organisiert hatten diese Aktion die Schüler der Meersburger Sommertalschule. Dafür hatten sie sich vom Vater eines Mitschülers eine digitale Sofortbildkamera ausgeliehen. Mit den Einnahmen aus der Fotobox wollen sie ihre Klassenfahrt finanzieren. Die Besucher konnten sich für ihr Erinnerungsbild mit Weihnachtsmützen und weiteren lustigen Accessoires kostümieren. Auch die Brüder Paulin und Klemens Broszat nutzten die Gelegenheit, um mit ihrem Freund Tom Duffner ein Foto zu machen. Das Bild können die Freunde anschließend auch per E-Mail weiterleiten. "Das ist ein cooles Andenken", meinte Paulin Broszat dazu.

Paulin und Klemens Broszat nutzten gemeinsam mit ihrem Freund Tom Duffner (von links) die Gelegenheit, ein Erinnerungsfoto zu schießen. | Bild: Lorna Komm

Musiker spielen Adventslieder

Auf der Bühne spielten verschiedene Gruppen Weihnachtslieder: Ensembles der Musikschule, Bigband, Chor, die Jugendkapelle Auftakt, die Stadtkapelle sowie die Knabenmusiker traten auf.

Aus Überlingen waren die Orgelspieler Friedlinde und Rafael Engesser mit ihren handgebauten Drehorgeln gekommen. "Da kommt schon Weihnachtsstimmung auf", sagte Friedlinde Engesser. Besonders die Auswahl der Lieder mache ihr großen Spaß: "Man kramt Stücke raus, die man das ganze Jahr über nicht spielen kann", erzählte sie.

Beim Spielen von Weihnachtsliedern kommt auch bei den Drehorgelspielern Rafael und Friedlinde Engesser Weihnachtstimmung auf. | Bild: Lorna Komm

Nikolaus verteilt Süßigkeiten

Für gute Laune sorgte auch der Stadtnikolaus, der Beutel mit Mandarinen und Schokolade an die Kinder unter den Marktbesuchern verteilte. Für die Erwachsenen gab es an zahlreichen Ständen wärmenden Punsch und Glühwein. Der Tennisklub bot Feuerzangenbowle im Mini-Format an: Jede Tasse bekam ihren eigenen kleinen Zuckerhut. Selbstgemachte Waffeln, Bratwürste und Sandwiches rundeten das kulinarische Angebot ab.

Michael Brunsveld entzündet den Mini-Zuckerhut der kleinen Tassen-Feuerzangenbowle. | Bild: Lorna Komm

Glühwein schmeckt nur im Advent

Das Ehepaar Rita und Nicolai Rameder aus Landshut ist zufällig auf den Meersburger Weihnachtsmarkt gekommen. Sie besuchen gerne Weihnachtsmärkte, das gehöre für sie im Advent einfach dazu. Damit sie richtig in Weihnachtsstimmung kommen, fehlt den Bayern aber noch der Schnee.

Rita und Nicolai Rameder aus Landshut. | Bild: Lorna Komm

Typische Weihnachtsprodukte mögen sie nur im Dezember. "Wir kaufen im September noch kein Weihnachtsgebäck. Das ist viel zu früh", erzählt Rita Rameder. Vor der Adventszeit würde ihnen auch kein Glühwein schmecken, erzählen sie. Inzwischen sei Weihnachten zu viel "Kommerz", was sie insbesondere für die Kinder schade fänden. Für sie sollte die Vorweihnachtszeit erst mit dem Öffnen des ersten Türchens am Adventskalender anfangen, meint das Paar.

Schnee für die perfekte Atmosphäre

Hildegard Steiger ist trotz des Stresses für die Vorbereitungen des Weihnachtsmarkts schon in Weihnachtsstimmung. Seit über 30 Jahren steht sie am Stand des BUND und verziert Liebesäpfel mit Schokolade und bunten Streuseln.

Hildegard Steiger | Bild: Lorna Komm

Tage vor dem Markt sei sie unterwegs, um einzukaufen und ihre Checkliste abzuarbeiten. Schon im September mache sie Apfelsaft aus den Äpfeln der Streuobstwiese, der dann auf dem Markt verkauft werde. "Zu der Jahreszeit habe ich dann aber noch keine Weihnachtsgefühle", sagt sie. Deswegen möge sie es auch nicht, dass im Herbst schon Lebkuchen in den Geschäften verkauft werden. "Weihnachten kommt früh genug, die Adventszeit reicht aus", meint sie. Für die perfekte Weihnachtsatmosphäre würde sie sich Schnee wünschen.

Schokonikoläuse gehören im Advent dazu

Marie Faller sagt, sie ist aktuell ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Das Gefühl sei bei ihr aufgekommen, als sie erfahren habe, dass sie auf dem Weihnachtsmarkt eine Schicht am Stand der Jugendfeuerwehr übernehmen darf. "Das macht Spaß" sagt die 13-Jährige. Auch beim Öffnen des ersten Türchens am Adventskalender sei ihr bewusst geworden, dass es bis Weihnachten gar nicht mehr lange dauert.

Marie Faller | Bild: Lorna Komm

"Ich finde es cool, dass es im September schon Weihnachtsgebäck und Lebkuchen gibt", erzählt die Schülerin. Schokonikoläuse seien ihr Favorit, die würden sie und ihre Freundinnen auch mal in der Mittagspause essen. Am meisten freut sie sich an Weihnachten darüber, dass dann die ganze Familie zusammen ist, samt Großeltern, Onkeln und Tanten.