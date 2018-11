von SK

In seine Fußstapfen tritt mit Patricia Gallé-Moßmann die bisherige stellvertretende Vorsitzende, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie ist mittlerweile seit zwölf Jahren im Vorstand tätig, davon zehn Jahre als Stellvertreterin von Peter Köstlinger. Nun ist sie die erste Frau an der Spitze des Tennisclubs.

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Klaus Loeck, der zwei Jahre Platzreferent war. Er hat jetzt eine Doppelfunktion als Stellvertreter und Platzreferent. In dem restlichen Vorstandsteam gab es keine Veränderungen. Markus Moßmann ist weiterhin Sportwart, Jugendsportwart ist Marco John, Schatzmeisterin ist Marlis Bernard, Schriftführerin ist Petra Blankenhagen und Clubhausreferentin ist Gabriele Piller.

Die Begrüßung und den Jahresrückblick bei der Versammlung übernahm Patricia Gallé-Moßmann stellvertretend für Peter Köstlinger. Denn Köstlinger hatte krankheitsbedingt zu Hause bleiben müssen. In ihrer Ansprache würdigte sie die insgesamt zwanzig Jahre Vorstandsarbeit von Köstlinger.

Verabschiedung von Peter Köstlinger als Vorsitzendem. Neben ihm steht seine Nachfolgerin an der Spitze des Tennisclubs: Patricia Gallé-Moßmann. | Bild: MTC Meersburg

Neben den einzelnen Berichten aus dem Vorstand und den Neuwahlen richtete der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Meersburg, Peter Schmidt, das Wort an die Versammlung. Auch er würdigte die Leistung von Peter Köstlinger. Er sah diese aus dem Blickwinkel der Stadt Meersburg. In einigen von ihm dargelegten Beispielen zeigte er auf, wie sich Köstlinger als Präsident für den Tennisclub Meersburg eingesetzt hat. Schmidt betonte, "dass der Tennisclub einen streitbaren ersten Vorsitzenden verliert, der auch den Mut hatte, sich im Rathaus Gehör zu verschaffen, und für seine Mitglieder eine entscheidende Position einnahm", heißt es in der Pressemitteilung.

Im Anschluss wurde noch der Ehrenrat bestimmt. Hier wurden Karl-Dieter Rückgauer, Reinhold Märker, Jörg Piller, Peter Köstlinger und Patricia Gallé-Moßmann gewählt. Hartmut Siemann schied altersbedingt aus und Patricia Gallé-Moßmann dankte ihm in Abwesenheit für seine Tätigkeit, vor allem auch als langjähriger Kassenprüfer. Die neu gewählte Vorsitzende präsentierte abschließend den Kassenplan für das Tennisjahr 2019. Es ging unter anderem um notwendige Sanierungsarbeiten am und im Clubhaus und um die Erneuerung der Flutlichtanlage, wie der Tennisclub mitteilt.

