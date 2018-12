Ein Punkt mehr kann den Aufstieg in die erste Liga bedeuten, das gilt nicht nur für den Fußball, sondern ebenso für die Spitzengastronomie: Das Restaurant "Casala" des Hotels "Residenz am See", das auch ein Michelin-Stern ziert, ist in der Ausgabe 2019 der Feinschmecker-Bibel Gault-Millau wieder mit 17 Punkten ausgezeichnet und hat damit den Punktverlust des Vorjahres wieder gutgemacht. "Wir sind jetzt wieder erste Bundesliga", zieht Patron Manfred Lang den Vergleich zum Sport. Patricia Bröhm, Chefredakteurin des Gault-Millau, formuliert es so: "17 statt 16 Punkte bedeuten nicht nur einen Punkt mehr, sondern den Aufstieg vom hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität in die Kategorie Höchste Kreativität und Qualität, bestmögliche Zubereitung." Prägnanter, so Patricia Bröhm, zeige sich dieser Unterschied durch die drei statt zwei Kochmützen, die das "Casala" nun erneut schmücken.

Punktverlust trifft Küchenchef hart

Der Verlust eines Punktes im Vorjahr habe schon wehgetan, gibt Manfred Lang zu. "Wenn man einen Michelin-Stern hat, möchte man gerne auch beim Gault-Millau in der Bundesliga mitspielen." Sein Küchenchef Markus Philippi "hatte schon 14 Tage eine Depressionsphase, als der Punkt weg war". Um im Bild zu bleiben, erklärt Manfred Lang lächelnd: "Er hat auch einen Vertrag wie ein Fußballtrainer", will heißen: Leistungs- und Erfolgsdruck sind in der Spitzengastronomie ähnlich hoch. Man frage sich natürlich intensiv: "Wo muss ich aufpassen, wo kann ich nachbessern." Aber, betont Manfred Lang: "Deswegen wackelt der Arbeitsplatz nicht." Bei einem Verlust des Michelin-Sterns sähe das schon anders aus, räumt der Gastronom unumwunden ein.

Tester kommt einmal pro Jahr

Was letztlich zum Punktverlust und nun wieder –gewinn führte, können sich Manfred Lang und Markus Philippi nicht genau erklären. Der Gault-Millau teste nur einmal im Jahr anonym. "Man hat also nur eine Chance, und da kommt es sicher auch auf die Tagesverfassung an, sowohl vom Koch als auch vom Tester", mutmaßt Manfred Lang. So dämpfe es vielleicht schon die Erwartungen des Kritikers, wenn er auf dem Menü nicht seine Lieblingsspeisen finde.

Begründung für Bewertung ist sehr allgemein

Aus dem abgedruckten Urteil lassen sich konkrete Gründe nicht herauslesen. Da heißt es etwa: "Die Küche von Markus Philippi erscheint uns gegenüber dem Vorjahr fokussierter, präziser und inspirierter – kurzum wieder in gewohnter Klasse. Und weiterhin in alter Schönheit." Was heißt das nun exakt? Manfred Lang und Markus Philippi zucken ratlos mit den Schultern. Auf eine Nachfrage beim Gault-Millau gibt dieser auch keine näheren Auskünfte zum "Casala", sondern schickt lediglich seine allgemeinen Benotungskriterien.

Unterschiede zum Guide Michelin

Das sei beim Guide Michelin anders, erzählt Manfred Lang. Dieser schicke zweimal jährlich einen Tester zum Essen und zum Übernachten, stets anonym. Doch nach dem zweiten Mal überreiche der Tester hinterher seine Karte und man könne ein Gespräch mit dem Chefredakteur vereinbaren, der dem Gastronomen dann, natürlich ohne ihm Einblick in die Bewertungsbögen zu geben, erläutere, woran es im Detail vielleicht gehapert habe.

Küche kocht für drei Restaurants

Beim Guide Michelin "schrammen wir immer zwischen einem und zwei Sternen", ergänzt Manfred Lang. Was bräuchte es denn für einen zweiten Stern? Eine zweite Küche, habe ihm der Chefredakteur signalisiert. Die "Residenz am See" bedient aus ihrer einzigen Küche drei Restaurants, neben dem "Casala" das "Residenz" und die Weinstube "Vino Rustikal". "Der Guide Michelin will, dass man sich aufs Sterne-Restaurant konzentriert." Warum macht Manfred Lang das nicht? Als sein Haus vor 15 Jahren erstmals einen Stern bekam, habe er nur ein Restaurant betrieben. "Aber viele Hotelgäste sagten mir, sie wollen nicht jeden Tag ins Sternerestaurant aber trotzdem gerne gut essen", erklärt Manfred Lang.