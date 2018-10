Meersburg – Der Gemeindeverwaltungsverband Meersburg (GVV) und seine Satzung aus dem Jahr 1975 sollen nach dem Willen des Meersburger Gemeinderats auf den Prüfstand. Damit folgte der Rat mit der knappen Mehrheit von neun zu acht Stimmen bei einer Enthaltung einem Antrag von Boris Mattes (SPD).

Den Anlass für diesen Antrag und die folgende leidenschaftliche Debatte lieferte ein unscheinbarer Tagesordnungspunkt: Aufgrund der EU-Datenschutzverordnung müssen seit diesem Jahr auch Kommunen einen Datenschutzbeauftragten haben, dessen Aufgaben sollten beim GVV angesiedelt werden, sprich: in Meersburg. So schlug es der Verwaltungsrat, der aus den fünf Bürgermeistern besteht, vor. Dafür hätte man die GVV-Satzung entsprechend ändern müssen.

"Der Gemeindeverwaltungsverband ist ein Konstrukt aus den 70er Jahren, das weder den Anforderungen an eine moderne interkommunale Zusammenarbeit gerecht wird, noch entspricht die Art und Weise der Beschlussfassung unserem heutigen demokratischen Grundverständnis", sagt Boris Mattes, SPD. | Bild: Archiv Südkurier

Boris Mattes: "Jetzt ist Schluss"

Boris Mattes kündigte an, er werde nicht zustimmen, weitere Aufgaben auf den GVV zu übertragen. Denn dieser sei "ein Konstrukt aus den 70er Jahren, das weder den Anforderungen an eine moderne interkommunale Zusammenarbeit gerecht wird, noch entspricht die Art und Weise der Beschlussfassung unserem heutigen demokratischen Grundverständnis". So könne es nicht sein, dass Gemeinderäte zwar Rede- aber de facto kein Abstimmungsrecht hätten. Er habe bereits mehrfach darum gebeten, die Satzung zu überarbeiten. Mattes: "Das mache ich so nicht mehr mit", erst recht nicht, weil die Partnerschaft mit den anderen Gemeinden im GVV in den vergangenen Jahren erodiert sei – zulasten der Stadt Meersburg, die das Personal vorhalten müsse und die mit Kosten wie für die Gemeinschaftsschule allein gelassen werde, "oder wir stecken sogar Prügel ein, wie zuletzt durch Daisendorf im Hinblick auf den Pendelbus". Mattes' Fazit: "Jetzt ist Schluss." Wenn eine Änderung der Satzung scheitere, solle man gar eine Auflösung des GVV oder den Austritt Meersburgs aus demselben erwägen.

Peter Schmidt: "Wir sind für die die Deppen"

Markus Waibel (FW) stimmte in Mattes Kritik ein: "Die Willensbildung (im GVV) ist so nicht in Ordnung." Und er findet auch: "Es wird schon sehr viel auf Meersburg abgeladen." Peter Schmidt (CDU) sagte, das sei schon richtig – und forderte: "Es muss eine vernünftige Zusammenarbeit stattfinden. Wir sind für die anderen der Prellbock und die Deppen." Aber, mahnte Schmidt: "Wir sollten die Klügeren sein." Es sei nicht so einfach, den GVV aufzulösen, doch die Satzung gehöre überarbeitet. Das fand auch Werner Endres (CDU). Ganz dürfe man den GVV aber nicht verteufeln. Er habe in den vergangenen Jahrzehnten auch gute Projekte auf den Weg gebracht und er sei damals die einzige Chance gewesen, dass einzelne Gemeinden selbstständig bleiben konnten, so Endres.

Peter Schmidt, CDU, fand deutliche Worte: "Es muss eine vernünftige Zusammenarbeit stattfinden. Wir sind für die anderen der Prellbock und die Deppen. Aber wir sollten die Klügeren sein." | Bild: Sylvia Floetemeyer

Bürgermeister Robert Scherer bat darum, jetzt dem Punkt Datenschutz zuzustimmen. Er versicherte: "Wir sind im Gespräch im Verwaltungsrat." Christian Herter (Umbo) fragte hinsichtlich der Leistungen, die Meersburg für die anderen Gemeinden mit erledige: "Ist das wenigstens kostendeckend für uns?" Scherer: "Das kann man so aus dem Stegreif nicht sagen." Der Rat beschloss, den Punkt Datenschutz zu verschieben und beauftragte die Verwaltung, bis Februar 2019 ein Diskussionspapier über eine überarbeitete GVV-Satzung vorzulegen.

Rund um den

Verwaltungsverband Der Gemeindeverwaltungsverband Meersburg entstand am 1. Juli 1975. Die Stadt Meersburg und die Gemeinden Uhldingen-Mühlhofen, Stetten, Daisendorf und Hagnau schlossen sich damals zu einer freiwilligen Verwaltungsgemeinschaft zusammen. Verbandsvorsitzender ist der Meersburger Bürgermeister Robert Scherer. Der Verband erfüllt folgende gemeinsame Aufgaben: Flächenfortschreibung, Unterhalt der Gemeindeverbindungsstraßen und Breitbandversorgung. Außerdem erledigt der Verband mit Sitz in Meersburg diverse Verwaltungsaufgaben für Meersburg, Stetten, Hagnau und Daisendorf. Die Organe des GVV sind der Vorsitzende, der Verwaltungsrat, der aus den fünf Bürgermeistern besteht, und die Verbandsversammlung, in der auch Gemeinderäte sitzen, entscheidend sind aber die Stimmen der Bürgermeister. Die Satzung des GVV datiert vom 22. Oktober 1975, ihr Text ist teils schwer verständlich formuliert. Nachzulesen ist die Satzung im Internet unter: http://www.meersburg.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein