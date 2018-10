von Lorna Komm

Südamerikanische Salsa-Rhythmen, keltischer Folkrock, italienische Schlager oder Neo-Pop: So verschieden wie die neun Betriebe, die an der sechsten Meersburger Musiknacht teilnahmen, sind, so verschieden waren auch die ausgewählten Musiker. Die Lokalitäten hat jedoch eines vereint: Überall wurde getanzt, gelacht und gesungen. Wenn die Räume zu voll wurden, feierten die Besucher in der lauen Herbstnacht einfach auf der Straße weiter.

"Unplugged Adventures" mit Gastsängerin Annette Essert heizen im "Alemannentorkel" die Stimmung an. | Bild: Lorna Komm

Anfangs gab es bei den Stammbesuchern etwas Verwirrung darüber, dass die Eintrittsbändel nicht wie in den Vorjahren an einem zentralen Stand auf dem Marktplatz verkauft wurden. Schnell wurde den Nachtschwärmern allerdings klar, dass die Bändel, die zum Besuch aller Betriebe berechtigten, diesmal in den teilnehmenden Wirtschaften zu erwerben waren.

Zum dritten Mal locken "Café con leche" mit Salsa und Merengue die Besucher im Hotel "Zum Schiff" auf die Tanzfläche. | Bild: Lorna Komm

Nicht aus allen Lokalen war pünktlich zu Veranstaltungsbeginn am Freitagabend um 20 Uhr Musik zu hören. Im Bistro "Ins Fischnetz" waren die Musiker noch am Aufbau. "Einer der Musiker von 'Crazy Breed' ist heute Morgen überraschend in Krankenhaus gekommen", erklärte Inhaberin Karin Hanser. Es sei ein hektischer Morgen gewesen, bis eine Lösung gefunden worden sei. Martin Waibel, ein Musiker des Duos, spielt außerdem bei "Cul na Mara". Und Eckhard Lehmann, Dudelsackspieler der Formation, erklärte sich spontan als Ersatz bereit. "Jetzt spielt bei uns eben die Band ohne Namen", scherzte die Gastronomin.

Keltischen Folrock spielt die Band ohne Namen im "Ins Fischernetz". Martin Waibel und Eckhard Lehmann (von links) müssen krankheitsbedingt improvisieren. | Bild: Lorna Komm

Schön früh am Abend waren viele Musikbegeisterte in der Meersburg Therme. "Das Parkkonzept scheint aufgegangen zu sein", berichtete Cornelia Maywald, Geschäftsführerin des Bades. Die Hoffnung war gewesen, dass die Gäste von auswärts auf den Parkplätzen am See parken und sich dann über die Unterstadt auf die Steigstraße verteilen, was Maywald zufolge klappte. Therme-Mitarbeiterin Susanne Ege fügte hinzu: "Wir haben auf unserem Parkplatz extra die Schranke aufgelassen, sodass keiner Angst haben muss, dass er nicht mehr rauskommt." Die Gewinner des Bandwettbewerbs von SÜDKURIER, Seewoche und Meersburg Therme, Thommy Haug und "Neon Diamond", spielten auf der Bühne im Schwimmbecken, während die Zuhörer auf den Sonnenliegen chillten.

Während ihrer Rundgänge durch die Lokalitäten begegneten sich manche Besucher immer wieder. "Das ist das, was an so kleinen Veranstaltungen so schön ist", sagte Corinna aus Friedrichshafen. Am Wochenende zuvor hatte die Endfünfzigerin die Musiknacht in ihrer Heimatstadt besucht. Mit Veranstaltungen in 20 Betrieben sei ihr diese aber zu groß gewesen. "Hier ist es einfacher", sagte sie. "Vor allem, wenn man die Bands nicht kennt und sich wie ich nur schwer entscheiden kann."

Die Gäste der Musiknacht haben viel Spaß und gute Laune. Jürgen Stubenrauch, Michael Boy und Mario Mastrillo (von links) feiern im "Alemannentorkel". | Bild: Lorna Komm

Auch die Wirte treffen immer wieder eine Entscheidung bei der Auswahl ihrer Musiker. Auf Neues setzten das "Go-In" mit "Analog Spin" oder der "Alemannentorkel" mit "Unplugged Adventures". Auf Altbewährtes griffen das "Weinhaus Hanser" mit "Pump" oder die "Winzerstuben" mit dem italienischen Schlagerpaar "Duo Donato" zurück. Im Flair-Hotel "Zum Schiff" spielten "Café con leche" zum dritten Mal Latinopop. "Es können ja nicht alle nur Rockgruppen bieten", erklärte der Hotelier Michael Gröer.

