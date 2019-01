Der Gemeinderat verabschiedete eine Erklärung für "Chancengleichheit, Demokratie und Toleranz und gegen Rassismus" – auch wenn etliche Räte meinten, das seien Selbstverständlichkeiten, über die man nicht eigens abstimmen müsse. Im Beschlussvorschlag heißt es, der Gemeinderat "bezieht zu den aktuellen Geschehnissen in Politik und Gesellschaft eindeutig Stellung" und stimme daher der Erklärung zu.

Diese lautet: "Meersburg versteht sich als weltoffene Stadt, die sich für die Chancengleichheit aller in ihr lebender Menschen einsetzt. Unabhängig von nationaler, kultureller und ethnischer Zugehörigkeit, unabhängig von Alter, Geschlecht, Weltanschauung und Lebensstil, sollen Menschen gleiche Chancen in unserer Gesellschaft haben. Meersburg steht für Demokratie und Toleranz – und gegen Rassismus."

66 Bürger haben unterschrieben

Christine Ludwig (Grüne) hatte im Dezember den Antrag eingereicht, den sieben Räte aus vier Fraktionen unterzeichnet hatten. Eine Langfassung dieser Erklärung, inklusive der Bitte, der Rat möge darüber diskutieren, hatte am 9. November eine parteiunabhängige Bürgergruppe auf dem Wochenmarkt ausgelegt. Laut Ludwig unterschrieben sie 66 Bürger. Georg Dreher (CDU) meinte: "Das sind Grundvoraussetzungen, es ist für den normalen Bürger selbstverständlich, dass er sich so verhält." Und bei denen, die es nicht täten, bewirke so ein Beschluss, den er aber mittrage, nichts. Werner Endres (CDU) war der selben Meinung: "Das steht wortwörtlich in der Verfassung."

Debatte über Sinn der Aktion

Markus Waibel (FW) sagte, er könne die Erklärung unterstützen. Er habe es aber "bisher noch nicht erlebt, dass an diesem Tisch gegen demokratische Grundsätze verstoßen wird". Seine Fraktion stimme der Erklärung zu, "auch wenn sie’s aus unserer Sicht nicht gebraucht hätte". Er ergänzte: "Und wenn dem neuen Gemeinderat radikale Gruppierungen angehören sollten, dann muss es die Demokratie eben auch aushalten."

Unterschiedliche Meinungen im Rat

Michael Gilowsky (Umbo) erklärte, er werde sich an der Abstimmung nicht beteiligen. Die "Erklärung hätte ich auf der Straße sofort unterschrieben. Ich finde sie gut, aber ich sehe nicht ein, dass der Rat eine Plattform darstellt für private Erklärungen". Martin Brugger (CDU) sah das ähnlich. Doch: "Ich stimme zu, weil man nicht dagegen sein kann." Antragstellerin Ludwig erklärte, sie habe sich schon auch gefragt, "warum ist so eine Erklärung notwendig?" Ihre Antwort: "Es gibt Menschenrechte und auch die Pflichten dazu." Es sei wichtig, dass Leute sich einbrächten. Peter Krause (Umbo) griff die Pflichten auf, die ihm in dieser Erklärung zu wenig diskutiert sind. Wilfried Wodsak (FW) meinte, für die Erklärung gebe es "keinen besonderen Grund. Fazit: "Hilft nichts, schadet auch nichts."

Gemeinderäte wollen Signal setzen

Peter Schmidt (CDU), Monika Biemann (Umweltgruppe) Boris Mattes (SPD) und Bürgermeister Robert Scherer stimmten hingegen überein, dass es für den Gemeinderat – und die Verwaltung – wichtig sei, nach außen ein Signal zu setzen. Schmidt betonte: "An unseren Entscheidungen und unseren Handlungs- und Denkweisen werden wir gemessen."