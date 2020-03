von Lorna Komm

Die Vorverlegung des Funkenabbrennens vom traditionellen Funkensonntag auf den Samstag hat unproblematisch geklappt. Viele Zuschauer säumten den Funken am Höhenweg. Die stichprobenartig befragten Zuschauer äußerten sich positiv über die Terminänderung. Besonders die Familien mit kleinen Kindern befanden den Samstag als besser. Bevor man irgendwann gar keinen Funken mehr habe, weil die Buben es zeitlich nicht schafften, sei die Vorverlegung akzeptabel, meinte eine Gruppe alteingesessener Meersburgerinnen. Grund für die erstmalige Verlegung war Personalmangel: Für das Aufräumen am Montag hätten die Leute gefehlt.

Das Team der Meersburger Funkenbuben vor dem vollendetem Werk – kurz vor dem Anzünden. | Bild: Lorna Komm

Der Aufbau sei für die Funkenbuben indes nicht stressiger gewesen als in den Vorjahren, berichtete Funkenchef Kai Bauhofer. Es sei auch kein Problem gewesen, genug brennbares Material zu bekommen, die Meersburger Bevölkerung habe ausreichend Grünschnitt zur Verfügung gestellt. „Wobei es doch immer wieder erstaunlich ist, wie viele Menschen ihren Weihnachtsbaum bis zum Funken aufheben“, meinte Bauhofer anerkennend. So konnte die letzte Schicht des Berges optisch ansprechend einheitlich aus den Nadelbäumen gestaltet werden. Kurz vor dem Anzünden, wurde noch eine Lage Heu rund um den Funken verteilt. Dann griffen sich alle Funkenbuben eine Fackel und schnell loderte das Feuer bei der noch herrschenden Windstille gerade und gleichmäßig in die Höhe – kurz darauf setzten Wind und Regen ein.

Bis zum Schluss arbeiteten die Funkenbuben am Samstag an ihrem Werk und verteilten am Ende noch Stroh rund um den Funken. | Bild: Lorna Komm (lko)

Die traditionelle oben auf dem Funken thronende Hexe war bald verbrannt und Feuerwerksraketen sorgten für den besonderen Effekt. Im separaten kleinen Feuer glühten derweil schon die Holzscheiben für das Scheibenschlagen, welche anschließend mit einem witzigen Spruch in den brennenden Funken geschlagen wurde. Früher wurden die Scheiben zum See hin in die Reben auf die Reise geschickt, doch so haben die Zuschauer mehr davon.

Auf Kommando des Funkenchefs zünden die Funkenbuben den Funken gemeinsam an. | Bild: Lorna Komm (lko)

Zum ersten Mal als Funkenbube dabei war der 14-jährige Samuel. „Ich habe viel Holz und viele Tannenbäume geschleppt, aber es hat Spaß gemacht“, sagte er und erzählte, dass Freunde ihn zum mitmachen angeregt hätten.