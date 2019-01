Zwei Bauanträgen versagte der Ausschuss für Umwelt und Technik wegen diverser Überschreitungen das Einvernehmen. In einem Fall wollten die Besitzer eines eingeschossigen Reihen-Eckhauses in der Hans-Dieter-Straße dieses um ein weiteres Geschoss vergrößern sowie einen Carport bauen. Beim zweiten Antrag ging es um den Abbruch und den Neubau einer Doppelhaushälfte in der Dr.-Zimmermann-Straße.

Vorhaben überschreitet Festsetzungen des Bebauungsplans

In letzterem Fall hatte der Ausschuss bereits im Juli 2017 einen damals anvisierten Um- und Anbau als zu massiv abgelehnt. Auch das jetzige Vorhaben, das anstelle des derzeitigen Bestands eine neue Doppelhaushälfte mit fünf Wohneinheiten vorsieht, wäre laut dem Fazit von Bauamtschef Martin Bleicher "in jeglicher Hinsicht über die Grenzen hinaus schießend". Außerdem, so Bleicher, "würde das auch Anreize für andere schaffen". Das könne städtebaulich nicht das Ziel sein. Die Planung überschreite die Festsetzungen des Bebauungsplans "Lichtenwiese-Schützenrain" in mehrfacher Hinsicht. So weiche die unregelmäßige Dachform, die sich an Shed- oder Pultdächern orientiere, von den vorgeschriebenen Satteldächern ab. Dadurch würden auch die zulässigen Traufhöhen überstiegen. Außerdem lägen die Stellplätze außerhalb der festgesetzten Flächen. Ferner würden die straßenseitige Baugrenze sowie die maximal zulässige Bebauung überschritten, letztere um elf Quadratmeter.

Räte kritisieren die Pläne mit deutlichen Worten

Einige Räte fanden für ihre Ablehnung deutliche Worte. So meinte Boris Mattes (SPD), er empfinde das Vorhaben im Vergleich zum Bestand als Fremdkörper: "Das große Neue frisst das Kleine nebendran auf. Das ist nicht das, was man unter sinnvoller Nachverdichtung versteht." Peter Schmidt (CDU) meinte: "Das geht gar nicht." Markus Waibel (FW) kündigte an, seine Fraktion werde das Vorhaben solange ablehnen, "bis der Bauherr kapiert, wie er zu bauen hat". Christian Herter (Umbo) betonte: "Der Bebauungsplan ist nicht die Mindestanforderung, sondern das Maximale." Bürgermeister Robert Scherer sagte, die Planung "zeigt Ideenreichtum, hat aber nichts mit dem ortsüblichen Charakter zu tun".

Carport würde zulässige Bebauung überschreiten

Das Anwesen in der Hans-Dieter-Straße liegt im Geltungsbereich des gleichen Bebauungsplans. Durch den anvisierten Carport würde die maximal zulässige Bebauung um rund 15 Quadratmeter überstiegen. Außerdem würden dadurch die Baugrenzen des Bebauungsplans überschritten, sodass auch der Abstand zur Straße zu gering wäre. Der Stadtbaumeister fand, dass man die Bebauung so nicht zulassen sollte. Das Gremium schloss sich dieser Ansicht an. So verwiesen etwa Schmidt und Herter auch hier nachdrücklich auf den Bebauungsplan. Auch den Carport, über den der Ausschuss separat abstimmte, lehnte die Mehrheit ab – trotz der Auflage, dass dessen Vorderkanten mindestens fünf Meter von der Grundstücksgrenze parallel zur Hans-Dieter-Straße entfernt sein müssten.