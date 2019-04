von Lorna Komm

In der Burgenstadt hat der Frühling mit einem breit angelegtem Aktionstag begonnen. Verkaufsoffner Sonntag, Kreuzausstellung in der Stadtkirche, sowie der große Oster- und Kräutermarkt lockten gestern viele Besucher aus nah und fern in die Meersburger Altstadt.

Tag der offenen Tür auch in der Stadtkirche bei der Kreuzausstellung mit Pfarrer Matthias Schneider | Bild: Lorna Komm (lko)

Neben zahlreichen auswärtigen Händlern mit handgetöpfertem Geschirr, gedrechselten Holzbrettern sowie Käse und Ölen aus Italien bestückten viele einheimische Händler den Markt. Auf der Showbühne kochten die städtischen Gastronomen leichte Frühlingsküche und verrieten ihre Zutaten im ausgelegten Rezeptheft zum Nachkochen zuhause. Rund 300 Rezepthefte habe man gedruckt, erklärte Michael Gröer vom Hotel zum Schiff. Auch wenn der Aufwand enorm sei, so sei das Interesse der Marktbesucher groß und die Resonanz sehr gut.

Markus Philippi kocht auf der Showbühne des Oster- und Kräutermarkts in Meersburg | Bild: Lorna Komm (lko)

Zum ersten Mal beteiligten sich auch der städtische Bauhof und die Stadtgärtnerei am Aktionstag. Rund 600 selbstgezogene Pflanzen hatte das Team um Thomas Biller, Leiter der Stadtgärtnerei, zum Einpflanzen mitgebracht. Der gelernte Landschaftsgärtner Joseph Werth gab Tipps zur Pflege der Küchenkräuter und ein Schaukasten zeigte, wie man Nutz- und Zierpflanzen ansehnlich um einen Gartenweg anlegen könnte.

Blumen und Krauter in allen Variationen auf dem Oster- und Kräutermarkt in Meersburg | Bild: Lorna Komm (lko)

Besucherin Daniela Mössner aus Freiburg, die nach einem Wochenende in Friedrichshafen gezielt auf den Meersburger Markt kam, war begeistert. Sie wollte kaum glauben, dass sie ihren eingetopten Salbei und die Erdbeerpflanzen kostenlos nach Hause mitnehmen durfte. Das gäbe es auf keinem anderen Markt, sagte sie erfreut.

"Ich bin sehr überrascht, dass man kostenlos die guten Qualitätskräuter selber eintopfen und mitnehmen darf", sagt Daniela Mössner, Besucherin aus Freiburg | Bild: Lorna Komm (lko)

Für den Schutz von Vögeln und Insekten sorgten die Schüler der Sommertalschule und des Droste-Hülshoff- Gymnasiums (DHG). In Kooperation mit der Stadt und der Holzbaufirma Schmäh hatten sie Vogelfutterstationen und Insektenhotels gefertigt. Die Insektenhotels sollen an verschiedenen Orten der Stadt verteilt werden, unter anderem demnächst auf dem umgestalteten Dr.-Moll-Platz. Die beiden Schulen werden für die Futterstationen eine Patenschaft übernehmen und sie in den Schulgärten bestücken, erklärten Wolfgang Fitz, Konrektor der Sommertalschule und Philipp Strack, Leiter des DHG.

Die Schüler der Sommertalschule Elias Bergmoser, Robin Moser und Johannes Losch (von links) bauen mit Zimmermannslehrling Christoph Manz eine Vogelfutterstation – eine Kooperation der Stadt, der beiden Meersburger Schulen und dem Holzbaubetrieb Schmäh. | Bild: Lorna Komm (lko)

Wie wichtig solche Aktionstage für die Öffentlichkeitsarbeit und das Werben von neuen Mitgliedern sind, erläuterten die Vertreter der Rettungsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und der Freiwilligen Feuerwehr. "Es interessiert die Menschen, wie die Lebensrettung funktioniert", sagte André Meier vom DRK. In lockeren Gesprächen käme man auf die verschiedenen Facetten der Ausbildung zu sprechen, auch das sei Mitgliederwerbung, erklärt Meier.

Für die kleinsten Marktbesucher gab es eine kostenlose Hüpfburg. | Bild: Lorna Komm (lko)

Doch was wäre ein Kräutermarkt ohne Kräuter? Elke Hermannsdorfer erläuterte interessierten Marktbesuchern die Wirkung von Kräutern wie Bärlauch oder Girsch, welche nun wachsen. Sie enthielten viel Vitamin C, seien Stoffwechsel anregend. Hermannsdorfer: "Die pure Kraft, die aus der Erde kommt."