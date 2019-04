Meersburg Nachträgliches Ja des Gemeinderats zu einem Kräuterladen in der Altstadt

Der Ausschuss für Umwelt und Technik bewilligte die Nutzungsänderung einer ehemaligen Galerie in der Winzergasse in ein Einzelhandelsgeschäft. Das Ja des Gremiums erfolgte, nachdem der Laden für Tee, Kräuter und Gewürze bereits in Betrieb war.