Am Samstag ist es fast auf den Tag genau zwei Monate her, dass sich das Leben von Marcus Samsa schlagartig änderte. Seitdem war er nicht mehr in seiner Heimat Meersburg. Am 12. November hatte der 40-Jährige auf Bali einen Badeunfall und wäre fast ums Leben gekommen. Zwei Wochen später wurde er zurück nach Deutschland geflogen und liegt seitdem in Tübingen im Krankenhaus.

Bislang rund 125 000 Euro gespendet

Eine ganze Region hat wochenlang mit Marcus Samsa mitgefiebert und vor allem gespendet, denn er hatte keine Auslandskrankenversicherung und musste die gesamten Kosten selbst tragen. Seine Freunde initiierten zahlreiche Aktionen, um Geld zu sammeln. Mittlerweile sind mehr als 1400 Spenden eingegangen und über 125 000 Euro zusammengekommen. „Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend“, sagt er über diese Anteilnahme. Nun gibt es eine weitere Benefizaktion zu seinen Gunsten. Und diesmal wird er mit dabei sein.

Daria Fenske gibt Benefizkonzert

Die Pianistin Daria Fenske ist im vergangenen Dezember im Augustinum Meersburg aufgetreten. Als sie von dem Schicksal von Marcus Samsa hörte, wollte sie helfen. Die gebürtige St. Petersburgerin kontaktierte das Augustinum: „Daria Fenske kam auf uns zu und machte uns den Vorschlag einer Benefizveranstaltung“, berichtet Kirsten Franke, Kulturreferentin im Augustinum Meersburg. „Natürlich haben wir sofort den Theatersaal zur Verfügung gestellt.“ Einzig die Terminfindung habe noch ausgestanden. „Erst neulich kam der Terminvorschlag von Daria Fenske“, so Kirsten Franke. „Auch wenn es etwas kurzfristig ist, sind wir froh, dass wir so helfen können.“

Daria Fenske gibt ein Benefizkonzert im Meersburger Augustinum. | Bild: privat

Konzert beginnt am Samstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr

Das Konzert von Daria Fenske, die mittlerweile in Daisendorf lebt, findet am Samstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im Theatersaal des Meersburger Augustinums statt. Die Pianistin ist europaweit unterwegs und gibt zahlreiche Konzerte. Am Samstag präsentiert sie eine Auswahl an Werken von Frédéric Chopin, Franz Liszt, Franz Schubert sowie moderne Bearbeitungen von Glenn Miller, Udo Jürgens, Vincent Youmans, Richard Clayderman und vielen anderen. Sie führt selbst durch den Abend und erzählt dabei Wissenswertes über die Komponisten und deren Werke. Der Eintritt ist frei, wobei ausdrücklich um Spenden für Marcus Samsa gebeten wird. Die Haltnau beteiligt sich außerdem mit einem Sektempfang.

Marcus Samsa freut sich darauf, nach Meersburg zu kommen

Einer der Höhepunkte des Abends wird sein, dass Marcus Samsa vor Ort sein wird. Seine Freundin Mandy Neumann erzählt: "Er wird zum ersten Mal nach seinem Unfall wieder in Meersburg sein. Er freut sich schon jetzt riesig darauf, endlich wieder mal nach Hause zu kommen.“ Seit dem 30. November ist er in Tübingen. Über Weihnachten und Silvester war er in der Klinik. Auch seinen 40. Geburtstag Anfang Januar verbrachte er dort. Nun folgt für Marcus Samsa ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zurück ins Leben: Er darf das Krankenhaus verlassen.

40-Jähriger macht gesundheitliche Fortschritte

„In den vergangenen Wochen hat Marcus hart an sich gearbeitet und macht in puncto Muskelaufbau im Oberkörper Fortschritte“, berichtet Mandy Neumann. „Er ist mittlerweile beweglicher und kann mithilfe einer Manschette an der Hand sogar das Handy benutzen.“ Mit dem Daumen könne er schon tippen. Der 40-Jährige freue sich schon jetzt riesig darauf, seine Freunde in Meersburg wiederzusehen. Dies sei für Marcus Samsa eine große Motivation, weiter hart an sich zu arbeiten.

Meersburger will sich bei Unterstützern persönlich bedanken

Dass Daria Fenske auf die beiden zugekommen ist, sei für sie überraschend gewesen, erzählt Mandy Neumann. Sie seien dankbar, dass sich die Pianistin für weitere Spenden einsetze, denn die Summe, die bisher zusammengekommen sei, reiche nicht aus, um die angefallenen Kosten zu decken. Allerdings sehen Marcus Samsa und Mandy Neumann das Klavierkonzert im Augustinum nicht als reine Benefizveranstaltung. Sie wollen die Möglichkeit nutzen, um sich bei allen, die bislang gespendet haben, persönlich für die Unterstützung zu bedanken.