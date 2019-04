von Lorna Komm

Lieder, Geschichten und Gedichte rund um das Thema Alkohol bestimmten die Abendvorstellung im Rahmen der Meersburger Weingespräche im Veranstaltungssaal des Vineums. Bestseller-Autor Oliver Pötzsch zeigte dabei sein Talent als Entertainer und Sänger. Zusammen mit den Bukowski-Blues-Boys sorgte er für einen abwechslungsreichen Liederabend.

„Das Paradies ist eine einzige Trinker-Flatrate“

Neben skurrilen Zahlen („Es gibt Vögel, die 40 Promille Alkohol vertragen“) vermittelte Pötzsch immer wieder weiteres Wissen über die Geschichte alkoholhaltiger Getränke. Schon 2000 vor Christus lasse sich die Existenz von Alkohol belegen, im Mittelalter sei täglicher Bier- und Weingenuss gang und gäbe gewesen. „Kein Mensch hätte damals Wasser getrunken, das war doch giftig“, sagte der Autor grinsend. In allen Religionen fließe im Jenseits der Wein in Bächen. „Das Paradies ist eine einzige Trinker-Flatrate.“

Mit sonorer Bassstimme trug Pötzsch Gedichte wie „Der beste Freund“ von Charles Bukowski vor. Verfiel für die humorvollen Gedichte von Joachim Ringelnatz in den sächsischen Dialekt oder schien mit immer schwerer werdender Zunge das Gedicht über den „Kochwein“ zu lallen. „Der Blues passt hervorragend zu jedem alkoholischen Getränk“, meinte Pötzsch. Unter Begleitung der bayerischen Bluesband sang er Lieder von Frank Sinatra oder Tom Waits. Mit rauchiger Stimme interpretierte er Waits „Christmas Card from a Hooker in Minneapolis“ genauso kratzig wie das Original.

Die eine Hand in der Hosentasche, die andere am Rotweinglas, dabei die Schirmmütze immer etwas schief auf dem Kopf, verkörperte er das Bild des fröhlichen Trinkers. Kulturamtsleiterin Christine Johner freute sich, „einen charismatischen Künstler“ engagiert zu haben, während eine Zuschauerin lobte, "wie intensiv er sich vorbereitet hat".