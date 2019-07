Die Sanierungsarbeiten an der Meersburg sind in vollem Gange. Seit dem vergangenen Jahr wird unter anderem der Grundputz an dem historischen Gebäude erneuert, zudem werden rund 20 Fenster inklusive der Sandsteinwände renoviert. Insgesamt 450 000 Euro sollen die Arbeiten in diesem Jahr laut Burgherrin Julia Naeßl-Doms kosten. Um sie und ihre Familie bei der Instandsetzung der Burg zu unterstützen, fördert der Bund die Sanierung mit bis zu 100 000 Euro. Das bestätigte der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen bei einem Besuch auf der Meersburg.

Es sind nicht die einzigen Fördergelder, die an die Burg fließen. Wie Julia Naeßl-Doms mitteilt, übernimmt auch das Land Baden-Württemberg und die Deutsche Stiftung Denkmalpflege einen Teil der anfallenden Kosten. „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung“, so Naeßl-Doms. „Die Sanierung ist wichtig – so erhält man die Burg für die nächste Generation.“ Schließlich gelte die Meersburg als ein Denkmal von großer Bedeutung, wie auch Lothar Riebsamen betonte: „Die Meersburg ist ein bedeutendes Wahrzeichen der Region. Es ist essenziell, sie zu erhalten und zu fördern.“ Zudem sei sie sehr gut erhalten und vermittle so einen Eindruck aus vergangenen Zeiten, erklärt Naeßl-Doms.

Um auch Außenstehenden einen Einblick zu ermöglichen, ist rund die Hälfte der Meersburg für Besucher zugänglich. Seit 1878 wurde dieser Teil der Burg zu einem Museum umgestaltet, in dem sich Gänge, Säle oder Treppenhäuser aus verschieden Jahrhunderten während eines Rundgangs oder im Rahmen von Führungen bewundern lassen.

Die übrigen Räume der Meersburg werden teilweise für Verwaltungsarbeiten genutzt, teilweise dienen sie als Privaträume für Julia Naeßl-Doms und ihre beiden Kinder, die zur Zeit jedoch nur noch gelegentlich auf der Burg leben, ansonsten jedoch anderorts studieren. Und obwohl die Wohnung der Familie im Stockwerk über dem Museum liegt, ist auch dort die jahrhundertealte Geschichte der Meersburg zu spüren, wie Julia Naeßl-Doms verrät: „Im Großen und Ganzen ist sie mit alten Möbeln und Porträts eingerichtet.“ Der Burgherrin, die Kunstgeschichte und mittelalterliche Architektur studiert hat, gefällt das. „Wenn man die Gegenstände liebt, will man auch nichts anderes“, sagt sie. Von ihrem verstorbener Mann, dem ehemaligen Burgherr Vinzenz Naeßl-Doms, stammen zudem unter anderem Fernseher und Sofa gekauft, damit die Wohnung an die alltäglichen Bedürfnisse angepasst ist.

Dass sie ihr Zuhause mit zahlreichen Touristen teilt, stört Julia Naeßl-Doms nicht. Nur als die Droste-Hülshoff-Führungen ins Leben gerufen wurden, sei sie zunächst nicht besonders begeistert gewesen – denn diese führen durch einen Verbindungsgang in den Privaträumen der Familie Naeßl-Doms. Mittlerweile mache ihr das allerdings nichts mehr aus. „Wenn man weiß, dass das die Leute interessiert, passt man sich an“, erklärt sie. Außerdem habe die Familie die Burg schließlich nach Museumschluss für sich allein.