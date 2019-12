Abschied von Spitalleiter

Für Spitalleiter Peter Kemmer war es nach 29 Dienstjahren der letzte öffentliche Auftritt, zum Jahresende geht er in den Ruhestand. Sein Nachfolger Matthias Engler führte durch die Sitzung. Bürgermeister Robert Scherer dankte Kemmer, der auf eigenen Wunsch hin keine große Verabschiedung wollte. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, meinte der langjährige Spitalleiter, er denke mit Wehmut an den Abschied von den Bewohnern. Über die Jahre sei es ein angenehmes Arbeiten mit dem Stiftungsrat gewesen. Zu Dienstbeginn 1978 sei es eine andere Atmosphäre gewesen, „da hat öfter mal dicke Luft geherrscht, nicht nur, weil im Saal noch geraucht werden durfte“, sagte er. Die Fraktionsvorsitzenden Peter Krause (Umbo) und Peter Schmidt (CDU) dankten dem „greifbaren Ansprechpartner in allen Situationen“, er habe stets eine „gute Balance“ geschaffen und Lösungen parat gehabt.