Das neue Programm des Kulturvereins Meersburg startet am 8. Dezember mit einer Lesung über die Schriftstellerfamilie Mann am Bodensee. Neben Lesungen und Vorträgen sind auch Veranstaltungen zu Weihnachten und Fastnacht im Angebot sowie ein Kunst- und Kulturmarkt, ein Open-Air-Konzert mit Jürgen Waidele, eine Studienfahrt nach St. Gallen und, nicht zuletzt, die dritte Auflage der jüdischen Kulturwochen, die am 14. April starten werden. Erstmals sollen dann im Sommer auch jüdische Filmtage stattfinden.

Publikation mit Meersburger Persönlichkeiten und zu Harriet Straub

Außerdem will der Verein im kommenden Jahr zwei Publikationen herausgeben: einen Sammelband mit Aufsätzen über bedeutende Meersburger Persönlichkeiten der Vergangenheit sowie einen Band mit Texten von und über Harriet Straub.

Michael Dörr, der Vorsitzende des Kulturvereins, präsentierte das Programm mit Kirsten Franke, der Kulturreferentin des Augustinums, das mit dem Verein kooperiert. So stellt im Augustinum am 22. Januar der Meeresbiologe und Verhaltensforscher Karsten Brensing sein neues Buch "Die Sprache der Tiere" mittels einer Multimediaschau vor.

Kunst- und Kulturmarkt im Wein- und Kulturzentrum

Die Auftaktveranstaltung des neuen Programms bestreiten Manfred Bosch und Siegmund Kopitzki, die am 8. Dezember Boschs Buch "Die Manns am Bodensee" präsentieren werden. Am selben Tag startet im Wein- und Kulturzentrum eine Kunst- und Kulturmarkt, bei dem unter anderem Zeichnungen von Vavara Mikhelson gezeigt werden. Die Besucher können auch Kunstwerke erwerben, etwa von Hans Dieter und Kasia von Szadurska. Der Markt, der an den Wochenenden geöffnet sein wird, dauert bis 13. Januar. Ein Teil des Erlöses soll laut Dörr dem Kulturverein zugutekommen.

Die Bluebirds of Paradise aus Konstanz geben am 21. Februar ein Fastnachtskonzert in Meersburg. | Bild: Veranstalter

Ein Weihnachtskonzert mit den Hersberg Musikanten und Gerhard Breinlinger an der Orgel findet am 28. Dezember in der katholischen Kirche statt, Monika Taubitz liest außerdem Weihnachtsgeschichten vor. Zur Fastnachtssaison trägt der Verein ein Konzert mit den Konstanzer Bluebirds of Paradise am 21. Februar bei und, tags darauf den Auftritt des Fastnachters Ramon Chormann ("De Pälzer"), der seit 1996 regelmäßig auch im Fernsehen zu sehen ist.

Fahrt ins Kloster St. Gallen, wo der Klosterplan ausgestellt wird

Die Autorin Gabrielle Allioth wird dann am 22. März ihr Buch "Gallus der Fremde" vorstellen über den bedeutenden irischen Missionar und Namenstifter St. Gallens. Das Original des berühmten St. Galler Klosterplans aus dem 9. Jahrhundert, nach dem derzeit der Campus Galli in Meßkirch entsteht, wird 2019 erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Anlässlich des 1300-jährigen Bestehens des Klosters St. Gallen wird dem Idealplan eine eigene Ausstellung gewidmet. Der Kulturverein Meersburg will zu diesem Anlass im April eine Fahrt nach St. Gallen anbieten, an der auch Nichtmitglieder teilnehmen können.

Das Programm in Kürze 8. Dezember, 19 Uhr, Jufa: Lesung "Die Manns am Bodensee"

8. Dezember, 12 Uhr: Eröffnung des Kunst- und Kulturmarktes im Wein- und Kulturzentrum des Winzervereins

28. Dezember, 19 Uhr, katholische Kirche: Weihnachtskonzert mit Lesung

22. Januar, 19.30 Uhr, Augustinum: Multimediaschau "Die Sprache der Tiere"

21. Februar, 19.30 Uhr, Wein- und Kulturzentrum: Fastnachtskonzert mit den Bluebirds of Paradise

22. Februar, 20 Uhr, Augustinum: Ramon Chormann, "25 Jahre Fastnacht"

22. März, 19 Uhr, Jufa: Lesung "Gallus der Fremde"

Ab 14. April: Jüdische Kulturwochen, bis in den Mai

Sommer: Jüdische Filmtage Bodensee

Geplant: Open-Air-Konzert "Sommernachtstraum" mit Jürgen Waidele, Termin steht noch nicht fest

Geplant: eine Reihe mit alten deutschen Filmen und Publikumsstars

