Kurze Grußworte, sinnhafte Geschenke, ein flottes, junges Saxophonquartett und ein entspanntes Interview mit dem Schulamtsdirektor bei einem Glas Wein: Tanja Fäßler, neue Leiterin der Sommertalschule, wurde in einer frischen, lockeren Veranstaltung im Vineum in ihr Amt eingeführt. Bürgermeister Robert Scherer fragte eingangs lächelnd, welcher Schüler nicht schon mal davon geträumt habe, Schuldirektor zu sein, um etwa hitzefrei zu geben. "Frau Fäßler, Sie haben es geschafft."

Fünf Jahre in Kanada

Wie die 43-jährige Pädagogin, die mit ihrem Mann und ihrer achtjährigen Tochter gekommen war, das geschafft hat, ließ Klaus Moosmann, Direktor des Schulamts Markdorf, Revue passieren. Im Gespräch mit ihm meinte Fäßler dann, dass all ihre Stationen, darunter ein Schulmanagement-Studium und fünf Jahre Kanada, zu ihrer jetzigen Position beigetragen hätten. Als Schulleiterin seien ihr gute Kommunikation, Höflichkeit und Wertschätzung am wichtigsten.

"Was soll in drei Jahren über die Sommertalschule in der Zeitung stehen", fragte Moosmann. "Dass Schüler und Lehrer keine Bauhelme, Gummistiefel und Daunenjacken mehr tragen müssen", spielte Fäßler auf die derzeitige Bautätigkeit an.

Meersburger Leckereien

Der Elternbeirat machte ihr mit einem Korb voller Meersburger Leckereien den Schulstart noch schmackhafter, wie Oliver Vogelsang sagte. Von Pastoralreferent Alexander Ufer, der die katholische und die evangelische Pfarrgemeinde vertrat, bekam sie einen Buchgutschein und ein Miniatur-Segelschiff. Ufer wünschte Fäßler unter anderem "Gelassenheit bei kommenden Stürmen". Konrektor Wolfgang Fitz schenkte der neuen Chefin eine Wanduhr fürs Rektorat, "so dass du jederzeit weißt, was die Stunde geschlagen hat". Fitz hatte sich an der Schule, an der Fäßler bereits seit drei Wochen arbeitet, nach ihr umgehört "und nur positive und anerkennende Antworten" erhalten. Fitz: "Ich bin sicher, dass Frau Fäßler als neue Schulleiterin die Richtige ist."

Kooperation mit DHG

Fäßler sagte den Gästen, zu denen auch ihr langjähriger Vorgänger Jürgen Ritter zählte: "Ich hoffe, dass Meersburg langfristig als Schulort verankert ist." Gut aufgestellt sei man, auch was die Kooperation der Gemeinschaftsschule mit dem Droste-Hülshoff-Gymnasium angehe. Ihr sei eine gute Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Schulen sehr wichtig. Auch habe sie schon "eine lange Liste mit Wünschen und Anregungen von Eltern", so Schulleiterin Fäßler.

Meersburger Wein

Die größte Herausforderung für einen Schulleiter sei, es allen recht zu machen, räumte sie ein und bat "um Geduld mit mir". Dann erzählte sie, der erste offizielle Brief, den sie von der Stadt erhalten habe, sei eine Einladung zum Weinfest gewesen. "Ich dachte, Tanja, Du hast alles richtig gemacht." Und Meersburger Wein gab's natürlich auch beim anschließenden Stehempfang.

