von Lorna Komm

Zu einem Adventskonzert mit „Überraschungs-Chor“ hat die Knabenmusik unter dem Dirigat von Christoph Maaß in die Seniorenresidenz Augustinum eingeladen. Der Direktor der Seniorenunterkunft Richard Rheindorf begrüßte die zahlreichen Zuschauer. „Die Veranstaltungen in unseren Haus sind nicht nur für die Bewohner offen, sondern für Besucher aus der gesamten Region“, betonte Rheindorf, weil ihm im Vorfeld eine externe Besucherin für die Zugänglichkeit zu den tollen Veranstaltungen gedankt habe.

Erfolg- und erlebnisreiches Jahr für das Jugendblasorchester

Nachdem die Knabenmusik ein erfolgreiches Jahr hinter sich habe: „Erster Preis beim Musikwettbewerb in Balingen, Konzertreise nach Ungarn inklusive eines Konzerts mit dem Ungarischen Heeresmusikkanten und einem Auftritt in der der Essener Philharmonie“, zählte Rheindorf auf, freue es ihn umso mehr, dass das Jugendblasorchester wieder zum „traditionellen Vorweihnachtskonzert“ in Augustinum spiele. Weiterhin begrüßte er den „großen Überraschungschor“, was die Eingeweihten mit wissendem Gelächter quitierten, denn wie im Vorjahr zum ersten Mal eingeführt, besteht der Chor aus den Zuschauern selber. So konnte Maaß neben dem Orchester auch rund 170 Sänger dirigieren.

Meersburg Dirigentin Marianne Halder hört nach zehn erfolgreichen Jahren auf Das könnte Sie auch interessieren

Mit den ausgeteilten Liederblättern erwies sich dieser auch als textsicher. „Macht hoch die Tür“, erklang noch recht zögerlich und Maaß zeigte mit wackelnden Daumen, dass der Chor noch ausbaufähig sei. „Es ist ein Ros entsprungen“, „Tochter Zion“, „Zu Bethlehem geboren“ und „Nun freut euch ihr Christen“ erklangen schon stimmgewaltiger, was der Orchesterleiter auch Beifall zollend anerkannte.

Die rund 170 Zuschauer stellten den großen, gemeinsamen Chor. | Bild: Lorna Komm

Überzeugend vielstimmig erschall dann die Zugabe „O du fröhliche.“ Im Wechsel mit den Liedern zum Mitsingen, spielte das Orchester, das gleiche Programm wie schon auf dem Adventskonzert mit der Stadtkapelle in der Sommertalhalle.

Meersburg Mädchen sind in der Knabenmusik angekommen Das könnte Sie auch interessieren

Pia Petermann sprach diesmal das Gedicht „The Bells of Christmas“ von Henry Wadsworth Longfellow, welches Robert Longfield vertonte. Die 16-jährige Musikerin sprach die eindrücklichen Worte in der englischen Originalfassung und überzeugte mit klarer Stimme und akzentuierter Betonung.