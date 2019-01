von SK

Laut einer Mitteilung wird es Tanznummern, Insiderwissen der Meersburger Stadtverwaltung, Ausflüge in Gemeinderatssitzungen, kleinere und größere Fettnäpfchen von Bürgermeister Robert Scherer sowie andere Wahrheiten aus Meersburg geben.

Begleitet wird der Abend live von den "Baumeistern". Die Bewirtung übernimmt die Wirtschaftsgruppe der Narrenzunft Schnabelgiere. Durch das Programm führen Peter Schmidt und Thomas Mackowiak. Der Kartenvorverkauf startet am kommenden Montag, 28. Januar, um 9 Uhr in der Tourist-Information Meersburg. Das Allerlei beginnt Freitag und Samstag um 19.01 Uhr und am Sonntag um 18.01 Uhr. Die Halle wird eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.