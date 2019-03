Die weltbesten Kuchen, „von Hausfrauenhand und nicht von bofrost“, werden nur alle paar Jahre beim närrischen Kaffeekränzle der Winzerinnen beim Winzerverein Meersburg serviert. Und als Sahnehäubchen obendrauf gibt’s lustige Unterhaltung, für die an erster Stelle Moderator Martin Frank sorgt, Geschäftsführer des Winzervereins, der selbst Florian Silbereisen alt aussehen lässt. Locker geht er durch die dicht besetzten Reihen und stellt Winzerinnen, Winzer und Wimmler witzig und charmant vor. Dabei verbreitet er sensorisches Wissen, so schmecke ein Weißburgunder „wie Angelina Jolie.“ Dann lässt er einen gestandenen Winzer aufstehen: „Und das ist ein Grauburgunder.“

Charmante Stimmungskanone: Martin Frank, Geschäftsführer des Winzervereins Meersburg. | Bild: Bild: Sylvia Floetemeyer

Dazwischen spielt Frank Trompete bei den „Hersberg Musikanten“, die er Robert Scherer, der als abgesetzter Schultes im Publikum sitzt, als Ersatz für die 2019 ausfallenden Open Airs andient, auch wenn die Zeitspanne unglücklich sei, weil just da die Hersberger gerade auf Tour seien: „Maiandacht und Dorffest.“

Doch nicht nur Frank ist im Einsatz, sondern ein großes Helferteam des Winzervereins, inklusive des Vorsitzenden, Georg Dreher, der in der Küche hilft. Und auch in Sachen Entertainment erhält Frank Unterstützung, so von Brigitte Bussmann, die auf den Trielberg zum Wimmeln geht und dabei von einem Treppenlifter für Rebhänge träumt, inklusive Sitzheizung, Sonnenschutz, Ventilator und Getränkehalter. Sie hat jetzt auch ein iPhone, Navi inbegriffen, und ist sich bewusst, dass die NSA somit immer mithören kann. „Aber NSA gab’s auch schon früher in Meersburg: Nachbarin sieht alles.“

Das Badnerlied erhebt auch beim Kaffeekränzle der Winzerinnen die Herzen. | Bild: Bild: Sylvia Floetemeyer

Auch die laut Frank „Miss Müller-Thurgau schlechthin“, Brigitte Philips als ewige Weinkönigin, darf nicht fehlen. Auch sie, die unter anderem „listig wie eine Reblaus, scharf wie ein Tresterschnaps“ ist, verfügt über ein Navi. Es gibt ihr Tipps wie „Noch zwei Schorle und sie haben ihr Ziel erreicht.“ Außerdem schwirren die Narreneltern sowie drei flotte Insekten an – Hummel Lucia Wurst, Mücke Christa Steuer und Biene Lucia Bothin –, eine Regenbogenfee schwebt ein (Jeannette Moll), Andreas Volz gibt den singenden Salatkoch und die gebürtige Radolfzellerin Monika Harder zeigt virtuos, dass dort Kleppern zum Handwerk gehört.