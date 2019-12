Das Haushaltsjahr 2018 schloss „durchweg positiv ab“. Mit diesen Worten zog Kämmerin Heike Sonntag das gleiche Fazit wie bereits für 2017, als sie dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2018 der Stadt und ihrer Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung vorlegte. Das Gremium billigte das Zahlenwerk einstimmig.

Kurzer Blick ins Haushaltsjahr 2019

Sonntag gab auch einen kurzen Sachstandbericht zum Haushaltsjahr 2019. Nach dem dritten Quartal lag man rund 5,8 Millionen Euro unter dem Planansatz. Der Hauptgrund: Im Haushaltsplan sind unter „Veräußerung von Grundstücken“ Einnahmen von 6,3 Millionen Euro eingestellt, von denen aber sechs Millionen – aus dem bis dato nicht erfolgten Verkauf des Hämmerle-Areals – noch ausstehend sind. Sonntag: „Ich denke, dass sich das Jahresergebnis noch deutlich verbessern wird.“ Das Volumen des gesamten Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts 2018 betrug 24,1 Millionen Euro und fiel damit rund 1,32 Millionen Euro geringer aus als im Plan. Auch im vergangenen Jahr musste die Stadt keine Kassenkredite aufnehmen.

Statt der geplanten Entnahme von 269 100 Euro konnte sie ihren Rücklagen 350 000 Euro zuführen. Deren Stand lag Ende 2018 bei rund 3,35 Millionen Euro, der Schuldenstand bei 356 250 Euro. Einen deutlichen Unterschied zu 2017 gab es allerdings bei der Summe der Zuführung an den Vermögenshaushalt. Zwar fiel sie mit rund 1,57 Millionen Euro deutlich höher aus als die geplanten 911 800 Euro, aber um knapp die Hälfte niedriger als die „Rekordzuführung“ von 2017, die 3,16 Millionen Euro betragen hatte. Zu jenem Spitzenergebnis hatten vor allem hohe Einnahmen im Bereich „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ beigetragen.

Magdalena Malin setzt mit Haushaltsrede Umbo-Tradition fort Die ausführlichste Wortmeldung aus dem Gemeinderat zur Jahresrechnung 2018 war die Stellungnahme der Umbo, die die 2019 frisch gewählte Stadträtin Magdalena Malin vortrug. Malins Fazit: Der Stadt Meersburg gehe es gut. „Wir können zuversichtlich aber mit Bedacht in die nächsten Jahre blicken. Wir sind eine saisonbedingte Stadt und das sollten wir bei unseren Entscheidungen immer im Hinterkopf behalten.“ Malin trat mit ihrer Haushaltsanalyse in die Fußstapfen von Michael Gilowsky, der diese Rolle in der Vergangenheit traditionell für die Umbo-Fraktion ausgeübt hatte. Gilowsky war nach 30 Jahren im Gemeinderat bei der jüngsten Kommunalwahl nicht mehr angetreten. Ratskollege Martin Brugger von der CDU zollte Malin für ihre Ausführungen Anerkennung und scherzte: „Dann werde ich mich auch in den nächsten Jahren zurücklehnen können.“

Diese stiegen 2018, im Vergleich zum Vorjahr, sogar noch leicht an: um 387 000 Euro auf rund 10,43 Millionen Euro. Auch bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie den sonstigen Finanzeinnahmen verbuchte die Stadt Zuwächse.

Das Volumen des Vermögenshaushalts stieg von rund 2,82 Millionen Euro 2017 auf 3,67 Millionen Euro 2018. Allerdings war ein Vermögensetat von 6,14 Millionen geplant gewesen. Dass er um fast die Hälfte geringer ausfiel, hat hauptsächlich damit zu tun, dass die Stadt durch Verkaufserlöse 2,83 Millionen Euro weniger einnahm als vorgesehen.

Auf Rücklagenentnahme verzichtet

Außerdem konnte die Stadt laut Sonntag 451 400 Euro weniger an Landeszuschüssen abrufen als erwartet. Auf eine Rücklagenentnahme konnte man dennoch verzichten: dank der höher als erwartet ausgefallenen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt und aufgrund von „Verzögerungen beim Mittelabfluss“ für vorgesehenen Maßnahmen, die die Stadt 2018 noch nicht umsetzen konnte – etwa die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses, die Erweiterung des Kindergartens oder die Erschließung des Lehrenwegs.

An Personalkosten wandte die Stadt zwar rund 448 000 Euro weniger auf als geplant, aber 538 998 Euro mehr als 2017. Die Ausgaben für den „sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ lagen rund 90 000 Euro unter dem Plan, waren mit 6,8 Millionen Euro aber rund 600 000 Euro höher als 2017. Die „sonstigen Finanzausgaben“ waren mit rund 5,9 Millionen Euro zwar 1,2 Millionen Euro niedriger als 2017. Sie überstiegen aber den Planansatz für 2018 um 867 170 Euro.

Steuerkraftsumme lässt Kreisumlage steigen

Das lag zwar hauptsächlich an der größeren Zuführung zum Vermögenshaushalt, aber unter anderem auch an Mehrausgaben, so bei der Kreisumlage, für die 72 580 Euro mehr abgeführt werden mussten als geplant. Denn die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraftsumme einer Gemeinde. Und diese war ja höher ausgefallen als erwartet und somit einer der „positiven Entwicklungen“ im Haushaltsjahr, die Sonntag eingangs hervorgehoben hatte. Hingegen musste die Stadt 817 514 Euro mehr an „Zuweisungen und Zuschüssen“ leisten als vorgesehen. Der Eigenbetrieb Wasserwerk erzielte 2018 einen Jahresgewinn von rund 114 000 Euro, der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung einen Jahresüberschuss von 12 825 Euro.