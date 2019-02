von Lorna Komm

Bürgermeister Robert Scherer, momentan besser bekannt als rasender Stadtreporter Instarobi, wollte sein Rathaus nicht hergeben. „Das Rathaus bekommt ihr nicht, ihr habt doch den neu renovierten Ratskeller“, rief er dem närrischen Volk zu, das das Rathaus stürmen wollte. „Seid nicht so gierig“, fügte er hinzu.

Markus und Claudia Waibel machten sich Gedanken, wie die geplanten Stufen am See vor und nach 22 Uhr aussehen könnten. | Bild: Lorna Komm

Doch Zunftmeister Norbert Waßmer ließ sich nicht beirren und forderte vehement den Schlüssel für das Amtsgebäude.

Außerdem sei das närrische Volk im vergangenen Jahr im Klosterkeller von der Stadt mit billigem Fusel-Sekt abgespeist worden, statt Secco aus Meersburg oder wenigstens vom Bodensee auszuschenken, schimpfte Waßmer den Stadtchef.

Narren bringen zwei Buchstaben mit

Die Schnabelgierezunft habe dem Bürgermeister auch was mitgebracht, nämlich die Buchstaben E und X für Ex-Bürgermeister, setze der Zunftmeister dem Spektakel ein Ende.

Der Bürgermeister gab sich nicht leicht geschlagen, sondern meinte trotzig: „Das könnt ihr jetzt knicken.“ Er habe aus der Vergangenheit gelernt und dieses Jahr gebe es Meersburger Secco für die Narren.

Narrenpolizist Thomas Bergmoser hat den Schlüssel für das Rathaus erhalten. | Bild: Lorna Komm

Doch auch die aus den Fenstern geworfenen Tüten mit Salzbrezeln nutzten nichts, am Ende musste der Hausherr das Seil mit dem Schlüssel runterlassen. Dieser war befestigt am Pappschild #Instarobi, welches am Sonntag noch am Narrenbaum hing. Narrenpolizist Thomas Bergmoser nahm den Schlüssel jubelnd entgegen.

Lustig ist das Narrenleben. | Bild: Lorna Komm

Die zuvor befreiten Schulkinder entlockten anschließend dem Schnabelgiere mit lauten Rufen Bonbons und Brezeln. Nach dem erfolgreichen Rathaussturm begann das närrische Treiben in Meersburg.

Die Baumeister ziehen in der Fasnet musizierend durch die Stadt. | Bild: Lorna Komm

Dabei war der ein oder andere Narr verwirrt, denn die Türen des Ratskellers waren im Anschluss an die Eroberung des Rathauses fest verschlossen. Dank des schönen Wetters blieben die bunt verkleideten Gruppen oder Familien noch lange auf dem Marktplatz.

Das "Frauensynchronschwimmteam von 1984" mit eigenem Pool. | Bild: Lorna Komm

Wer wollte, der bekam eine kostenlose heiße Suppe, ausgeteilt von Narrenvater Urban Bernhard und Niklas Bergmoser als Till. Narrenmusiker und die extra für die Fasnet zusammenkommende lockere Kapelle „Die Baumeister“ zogen im Anschluss musizierend durch das Städtle.