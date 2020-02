Völlig unverletzt überstand ein 38-Jähriger am Morgen des Mittwoch, 5. Februar 2020, in seinem Kleinlaster einen Absturz aus etwa 55 Metern Höhe, meldet die Polizei. Der Mann war in einer Rebanlage unterhalb des Denkmals Friedrichshöhe mit Gehölzpflege beschäftigt. Das Fahrzeug sei samt Fahrer zuerst die 55 Meter abgerutscht und habe sich dann noch mehrfach überschlagen. Der Mini-Lkw habe von einer Firma geborgen werden müssen, der Schaden betrage rund 4000 Euro. Gründe dafür, weshalb das Fahrzeug ins Rutschen geriet, nennt die Polizei keine.