Es dürfte nicht viele junge Leute geben, die im Rahmen ihres Studiums ein halbes Jahr lang nonstop sieben Tage die Woche arbeiten. Doch Caroline Waibel ist eine von ihnen.

Die 21-jährige Meersburgerin, die seit zwei Jahren an der privaten Hotelfachschule Steigenberger Akademie in Bad Reichenhall Hotelmanagement studiert, war von Ende Februar bis Ende August auf der Sea Cloud II, einem luxuriösen Segelkreuzfahrtschiff. „Ich war 186 Tage auf See und habe 186 Tage gearbeitet“, berichtet Waibel. Sieben-Tage-Wochen sind auf den beiden Sea-Cloud-Schiffen Usus.

In einer ihrer raren Mußestunden als Crew-Mitglied genießt Caroline Waibel den Strand des Jost van Dyke Island. Im Hintergrund liegt die Sea Cloud II vor Anker. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die Hamburger Sea Cloud Cruises GmbH gehört zu den Betrieben, die mit der Steigenberger Akademie kooperieren, ebenso wie Brenners Park-Hotel in Baden-Baden, wo Waibel zuvor gearbeitet hatte. Waibel hatte sich diese beiden Betriebe für die Arbeitsphase ausgesucht, die im zweiten Jahr ihres viereinhalb Jahre dauernden Bachelor-Studiums anstand. Bereits in den ersten beiden Semestern in Bad Reichenhall hatte Waibel in den Bereichen Service, Rezeption und Housekeeping viel Praxiserfahrung gesammelt.

Caroline Waibel (links im Bild) bei der Arbeit als Servicekraft an Bord des Luxusseglers Sea Cloud II. Bilder: privat | Bild: Sylvia Floetemeyer

Waibel ging am 21. Februar in Barbados an Bord der Sea Cloud II, die zuerst in der westlichen Karibik unterwegs war, wo sie, neben den kleinen Antillen, auch etliche private Inseln ansteuerte. Danach überquertes sie in 15 Tagen den Atlantik. „In Europa ging‘s dann weiter nach Spanien, von da aus in die Bretagne, nach Irland, England, Schottland bis hoch nach Norwegen. Von Norwegen fuhren wir anschließend über Hamburg schon langsam wieder Richtung Spanien, wo ich dann am 24. August in Bilbao ausgestiegen bin“, berichtet Waibel.

So gut wie keine Freizeit

Als eines ihrer beeindruckendsten Freizeiterlebnisse schildert sie: „Ich lag am weißesten Strand der Karibik“, auf Jost von Dyke Island, das zu den Britischen Jungferninseln gehört. Allerdings hatte Waibel, die drei Monate lang als Service-Stewardess und drei Monate lang an der Rezeption beschäftigt war, kaum Freizeit. Wenn ein besonderes Ziel anstand, „dann arbeitet man so schnell, dass man noch drei Stunden raus kann“, berichtet sie nüchtern. Auch wenn keine Passagiere an Bord seien, gebe es immer viel zu tun, etwa Saubermachen oder Stühle abschleifen.

Vom Luxusleben der Gäste ist in den Personalquartieren übrigens nichts zu spüren. Zwei Angestellte teilen sich eine kleine Kabine und wenn die Vorräte knapp würden, spare man schon zuerst beim Personalessen, erzählt Waibel. Mit ihrer Kabinenkollegin, ebenfalls eine Deutsche, verstand sie sich sehr gut. „Du brauchst schon Freunde an Bord“, betont sie. Verschmitzt fügt sie hinzu: „Meine besten Freunde haben in der Küche gearbeitet.“

Zwei Segelyachten und ein Schulhotel Sea Cloud: Die Sea Cloud I und II sind Segelschiffe, die für Luxuskreuzfahrten eingesetzt werden. Die Sea Cloud I entstand 1931 im Auftrag des amerikanischen Multimillionärs Edward Francis Hutton als Privatsegelyacht. Seit 1994 gehört die Sea Cloud zur Hamburger Reederei Hansa Shipping und wird von deren Tochterunternehmen Sea Cloud Cruises betrieben. Die Sea Cloud II entstand 2001 als Schwesternschiff. Die Sea Cloud I bietet Platz für maximal 64 Reisende, die Sea Cloud II für maximal 94 Gäste sowie für rund 65 Crew-Mitglieder. Beide Schiffe segeln unter maltesischer Flagge. Steigenberger Akademie: Die Steigenberger Akademie in Bad Reichenhall ist eine staatlich anerkannte, private Hotelfachschule für Aus- und Weiterbildungen. Das Spektrum reicht von der einjährigen Hotelberufsfachschule bis zum Bachelorstudium in Hotel- oder Tourismusmanagement. Zu ihren Absolventen zählt etwa auch der Sternekoch Alfons Schuhbeck. Die Schule wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vom Landesverband des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes gegründet und 1972 von der Steigenberger-Hotelgesellschaft übernommen. Seit 2011 wird sie von Career Partner München betrieben. Die Akademie ist gleichzeitig ein Schulhotel: Die Studenten und Schüler lernen in den verschiedenen Bereichen wie Rezeption, Restaurant und Küche. Viele Ausbildungsgänge sehen auch Praxiszeiten bei externen Betrieben vor. (flo)

Von den 64 Bediensteten an Bord waren „fast alle junge Leute“, die meisten davon Filipinos. Waibel gesteht, viele, auch sie selbst, bekämen nach einigen Wochen schon mal eine Krise. Ihre Eltern hatten Caroline versichert, wenn sie genug habe, holten sie sie ab, egal wo. Doch die junge Frau hielt durch und resümiert: „Ich bin froh, dass ich‘s gemacht habe.“ Denn sie habe schon immer ins Ausland gewollt und zuvor im „Brenners“ habe sie einen reinen Bürojob gemacht.

Ausbildungsplatz ganz bewusst ausgesucht

Schließlich war ihre Motivation, sich nach dem Abi fürs Hotelfach zu entscheiden: „Ich wollte immer was mit Menschen machen, ich war immer gern unterwegs.“ Ihr Fazit: „Alle wollen in Urlaub fahren, aber es braucht auch Leute, die das ermöglichen.“ Leute wie Caroline Waibel. Sie entschied sich für die Steigenberger Akademie, da sie sich für Hotelmanagement interessierte. Das hätte sie zwar auch in Ravensburg studieren können, aber, so Waibels Kalkül: „Hier in der Region gibt es einfach zu wenig große Hotels.“

Ganz unterschiedliche Gäste und ganz unterschiedliche Chefs

Die Zeit auf der Sea Cloud II war für sie auch eine gute Lebensschule. So lerne man ganz unterschiedliche Charaktere kennen, gerade unter den Gästen. Während die einen überhaupt nicht bemerkten, dass sie immer von den gleichen Leuten bedient würden, „weil sie einen gar nicht angucken“, erkundigten sich andere besorgt: „Schlafen und essen Sie auch mal?“ Manche fragten sogar, bevor sie an Land gingen, ob sie etwas mitbringen könnten. Doch auch bei den Vorgesetzten gebe es diverse Typen. „Bei manchen denkt man: So mach‘ ich‘s auch mal, bei anderen: So will ich auf keinen Fall werden.“

Jetzt wird‘s theoretisch

In den kommenden Semestern in Bad Reichenhall steht die Theorie im Vordergrund, mit Betriebswirtschaftslehre als Schwerpunkt. Doch im aktuellen fünften Semester findet sich auf dem Lehrplan auch die Planung und Durchführung eines ganz besonderen Ereignisses: das Weihnachtsessen der Steigenberger Akademie, zu dem jeder Student je zwei Familienangehörige oder Freunde einladen darf. Carolines Eltern Claudia und Markus werden dieses Jahr wohl nicht in den Genuss der begehrten Karten kommen, denn sie durften vergangenes Jahr schon teilnehmen.