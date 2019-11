von Mona Lippisch

Das Meersburger Hotel „Weisshaar“ wird derzeit abgerissen, ein neues Hotel soll auf dem Hämmerle-Areal entstehen und die Pension „Wellenhof“ in Hagnau wurde verkauft – die Hotelbranche am See verändert sich. Anstelle des Hotels „Weishaar“ in Meersburg entstehen beispielsweise zwei Wohngebäude.

Februar 2019: Das Hotelgebäude „Weisshaar“ ist noch nicht abgerissen. Im Vordergrund ist eine Menge Geröll wegen der Vorbereitungsarbeiten zu sehen. | Bild: Lorna Komm

„Wir haben den Spatenstich für Dezember, spätestens Januar geplant“, sagt Nicole Ebner vom zuständigen Stuttgarter Bauunternehmen Ebner auf Nachfrage des SÜDKURIER. Damit ist das ehemalige Meersburger Hotel in der Stefan-Lochner-Straße eines von vielen weiteren, das verschwindet.

Der aktuelle Bauforschritt Anstelle des ehemaligen Hotels „Weisshaar“ in der Stefan-Lochner-Straße in Meersburg entstehen zwei Wohnhäuser. „Die Fertigstellung der Mehrfamilienhäuser ist für 2021 geplant“, sagt Joachim Heinz Ebner, Geschäftsführer des zuständigen Bauunternehmens Ebner. Derzeit wird das alte Hotel zurückgebaut. „Wir achten darauf, dass wir die einzelnen Elemente so gut es geht erhalten und sie wiederverwenden“, sagt Ebner. Da die zwei Wohnhäuser am Hang entstehen, muss dieser zuvor gesichert werden. „Nach dem Rückbau des Hotels bauen wir eine Bohrpfahlwand, um den Hang zu sichern. Darauf wird ein Plateau gesetzt, das dann als Untergrund für die zwei Mehrfamilienhäuser dient“, erklärt Ebner. Alle Wohnungen in den Häusern sind bereits verkauft.

November 2019: Viel verändert hat sich seit Februar auf den ersten Blick kaum. Das Hotel „Weishaar“ steht noch. Derzeit finden sogenannte „Entkernungsarbeiten“ statt. Als nächstes wird ein Schutzzaun für den Hang gebaut, danach wird abgerissen. | Bild: Mona Lippisch

Hotels sind bei Investoren beliebt

Dass die Hotelbranche am Bodensee im Umbruch ist, bestätigt Uwe Felix, Betreiber des Fischbacher Hotels „Traube am See“. „Da es für Investoren immer schwerer wird, Geld anzulegen, sind Hotelimmobilien mittlerweile recht beliebt“, sagt Felix. Die Folge sind große Investitionen in neue Hotels. Das Wachstum der Hotellerie begründe sich nach Meinung von Felix aber vor allen darin, dass der Bodensee – besonders im Sommer – ein gefragtes Urlaubsziel ist.

Uwe Felix vom Hotel Traube in Fischbach | Bild: Uwe Felix

Auch Horst Müller, Vorsitzender der Dehoga Bodenseekreis, weiß: Der Hotelmarkt entwickelt sich günstig. „In den vergangenen Jahren hatten wir ein stetiges Wachstum von um die fünf Prozent“, sagt Müller, der mit seiner Familie das Hotel „Zur Winzerstube“ in Hagnau betreibt.

„Wilder Mann“ ist unattraktiv

Doch wieso finden trotz wachsender Branche einige große Hotels, wie etwa der „Wilde Mann“ in Meersburg, keine Investoren? Es liegt am Arbeitsaufwand und dem Geld, das in solche alten Hotels investiert werden muss, vermutet Horst Müller. „Für Investoren ist das Hotel ‚Wilder Mann‘ sehr unattraktiv. Es ist ein altes, großes Gebäude und dazu noch denkmalgeschützt. So etwas wollen sich viele Investoren nicht antun“, sagt Müller.

Horst Müller, Vorsitzender der Dehoga Bodenseekreis | Bild: Archivbild

Zudem müssten bei einer Investorenübernahme auch die Brandschutzauflagen erneuert werden. Eine teure Angelegenheit, wie Müller schon an seinem eigenen Hotel erfahren musste. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren verändert und sind nicht mehr die besten für die Branche. Um die Auflagen des Staates zu erfüllen, muss man heute viel Geld investieren.“

Während das Wachstum großer Hotels aus Sicht von Felix und Müller nicht abzustreiten ist, entwickeln sich Familienbetriebe nur langsam – oder gar nicht. „Für kleinere Häuser ist es echt knackig. Hotels mit maximal 20 Betten können sich Sanierungen meistens nicht mehr leisten. Und selbst wenn sie ihr ganzes Geld zusammenkratzen und sanieren, können sie sich davon nicht erholen und landen in der Insolvenz„, sagt Müller. Sanierungen seien aber wiederum notwendig, um mit Großhotels mitzuhalten.

Persönliche Note reicht nicht mehr aus

„Da reicht es nicht, dass wir Kleinbetriebe eine persönliche Note haben, die es in Investorenbetrieben nicht gibt. Das ist den Gästen heute fast nichts mehr wert“, weiß Müller. Ein weiterer Grund, weshalb immer mehr familienbetriebene Hotels verkauft werden, seien Probleme bei der Übergabe an die Nachfolgegeneration. „Einen Betrieb in die nächste Generation zu führen, bedeutet für die Nachfolger meist viel Arbeit. Nicht jeder will das“, sagt Felix.

Viele Betten schädigen den Markt

Vor dem Hintergrund des starken Wachstums der Branche sieht Hotelier Felix vor allem ein Problem: „Das Überangebot an Betten schädigt auf Dauer den Hotelmarkt am Bodensee.“ Während im Sommer alle Betten ausgebucht sind, sei die Nachfrage in der Wintersaison gering. „Nachhaltige Investitionen können sich Betriebe mit nur einer touristischen Saison schwer leisten“, sagt Felix. Die meisten kleinen familienbetriebenen Hotels schließen im Winter für mindestens drei Monate. „Die Nebensaison ist für uns nicht interessant. Wir leben vom Geschäft in den Sommermonaten und haben unser Hotel im Winter nur bei Bedarf am Wochenende geöffnet“, sagt Hotelier Müller.

Weniger Hotels auf dem Land

Während besonders in Städten immer mehr große Hotels eröffnet werden, werden auf dem Land, wie in der Bodenseeregion, immer mehr geschlossen. „Es gibt auf jeden Fall eine Marktbereinigung auf dem Land. Auch wenn sich das hart anhört“, sagt Horst Müller. Kleine Hotels könnten heutzutage nur dann überleben, wenn sie ein Alleinstellungsmerkmal haben, wie zum Beispiel eine einzigartige Lage direkt am See. „Dann können sie für ihre Zimmer höhere Preise verlangen“, erklärt Felix.

Ansonsten sei es für Kleinbetriebe schwer, alle Fixkosten mit einer nur geringen Zimmeranzahl zu decken. „Ich denke in Zukunft werden wir, insbesondere in Verbindung mit der Gastronomie, einige Veränderungen in der Hotelbranche erleben. Der individuelle Charme wird seltener“, prognostiziert Uwe Felix.