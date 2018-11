von Lorna Komm

Einst war es eine eigenständige Zwerggemeinde, heute ist es ein Teilort von Meersburg. Das Dorf Baitenhausen blickt auf wechselvolle Zugehörigkeiten zurück. Auch der Charakter des Ortes hat sich verändert. Das Dorf im Wandel der Zeit, vom Bauerndorf hin zum Wohndorf, war Thema des Vortrags von Jörg Lorschiedter im Gasthaus "Grüner Berg" in Baitenhausen.

Geschichte von 828 bis heute

Anhand historischer Dokumente und Fotos, teils aus privaten Familienalben, führte der Ansprechpartner des offenen Arbeitskreises "BürgerInnen aktiv in Baitenhausen-Schiggendorf" (BaBS) durch die Dorfgeschichte. Schiggendorf wurde erstmals 828 urkundlich erwähnt, Baitenhausen sei vermutlich älter, gab der Referent einen Überblick. Vom Bauernkrieg sei das Dorf mutmaßlich berührt, später durch den Dreißigjährigen Krieg, als die Dorfkapelle in Brand gesteckt wurde, hingegen belegbar betroffen gewesen. Die heutige Wallfahrtskirche wurde um 1702 durch Fürstbischof Marquard Rudolf von Rodt gebaut.

Ab 1830 wurde die alte Feudalordnung beendet und den Bauern sei der Grunderwerb möglich geworden. Doch die Lehnsbauern hätten die großen Höfe nicht finanzieren können und die Flächen wurden geteilt, erklärt Lorschiedter. Auf einem Plan von 1934 zeigte er das Dorf, als sich Wohnteile und Ställe annähernd die Waage hielten. "Im Jahr 1965 fanden sich in Baitenhausen 20 Höfe in der Größenordnung von fünf bis 45 Hektar", verlas der Vortragende aus einem Pressegespräch mit dem damaligen Bürgermeister Karl Wengele. Das Dorf sei landwirtschaftlich orientiert gewesen. Gurken, Getreide und Obst wurden angebaut und auf dem größten Hof von Emil Otterbach wurde ein "stattlicher Zuckerrübenanbau betrieben". Heute gebe es nur noch einen Vollerwerbsbauern, sagt Lorschiedter.

"Niemand wollte Geld in die Hand nehmen"

Bis zur Säkularisation gehörte Baitenhausen zum Fürstbistum Konstanz, ab 1803 zum Großherzogtum Baden. Versuche, die kleine Gemeinde mit den Nachbargemeinden zu verbinden scheiterten. Lorschiedter zitierte dazu aus verschiedenen Ortsbereisungsprotokollen. Unter anderem einen Auszug vom Mai 1924: "In Grasbeuren will man allerdings von einem solchen Zusammengehen mit der Nachbargemeinde unter keinen Umständen etwas wissen." Für einen Verbund der Gemeinden hätte gesprochen, dass Baitenhausen, Schiggendorf und Grasbeuren zu dem Zeitpunkt schon einen Schulverband gebildet hätten und ähnlich gelagerte wirtschaftliche Verhältnisse gehabt hätten. "Aber niemand wollte Geld in die Hand nehmen", bringt Lorschiedter es auf den Punkt.

Erst 1972 durch die Kreis- und Gemeindereform wurde das Dorf mit Meersburg verbunden. Vorteile waren laut Lorschiedter, das Dorfgemeinschaftshaus wurde gebaut und die Kanalisation wurde angeschlossen. Das Baugebiet "Priel" wurde erschlossen und weitere Wohngebäude folgten. Die Verdopplung der Bevölkerung belastete das Dorf aber auch. "Mit den Zugereisten war es nicht immer spannungslos", meinte Lorschiedter, der selber vor mehr als 50 Jahren nach Baitenhausen gezogen ist. "Als Neubürger sollte man sich für die Geschichte seines Wohnortes interessieren", antwortet er auf die Frage, warum er sich so eingehend mit der Ortsgeschichte befasst.

