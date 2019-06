Wann der Ton den Cellos angefangen hat, kann niemand sagen. Er schleicht sich sachte ein, Geigen folgen seinem Beispiel. Zaghaft wirft die erste ein paar Töne in den Raum und zieht sich schnell in die Klangfläche zurück. Nach einem aufbrausenden und wieder zusammenfallenden Aufschwung setzt Bariton Roland Hermann ein: „Viel hab ich dein und deines Sohnes willen gelitten, o Madonna.“ Plötzlich sprechen auch die Instrumente miteinander.

Mitglieder von Ensemble Modern und dessen Akademie führen im Vineum „Hölderlin lesen I“ von Hans Zender auf. Grundlage ist Friedrich Hölderlins hymnisches Fragment „An die Madonna„. Zum zweiten Mal widmen sich die Meersburger Konzertgespräche Zenders Annäherungen an die Wortstrukturen des Dichters. Nach öffentlichen Generalproben unter Beteiligung von Komponisten und einem Literaturwissenschaftler bildet das Konzert den Abschluss.

Neue Tonwelt entsteht

Zenders Komposition bildet Hölderlins Sprache ab, sie korrespondiert mit ihr. Auf „allvergessende Liebe“ reagieren die Instrumente aufgeregt, der „Donner und die stürzenden Wasser des Herrn“ folgt tonales Drama, „und wenn in heiliger Nacht der Zukunft einer gedenkt“ löst eine vorsichtige Melodie aus. Wie Hölderlin die Grenzen zwischen christlicher und heidnischer Götterwelt verwischt, entgrenzt Zender die Musik. Aus acht Tönen einer Oktave macht er 72 und schafft eine aufregend neue Tonwelt.

Klaus Ospalds Komposition „A sei (..infauste mura...“)“ geht noch weiter. Die Stimme ist ein Instrument unter vielen. Pascal Zurek singt manche Passagen in klarem, schlank leuchtendem Bassbariton. Dann wieder flüstert, gurgelt oder knurrt er, leiht einem Ton von Bratsche oder Bass die Vokale oder fügt er sich in den Duktus wilder Pizzicati ein. Auch die Instrumente verlassen ihre Komfortzone. Die Bögen streichen auf dem Steg, wischen über Saiten oder werden durch kratzende Fingernägel ersetzt. Manchmal gehen sie fremd und erzeugen auf metallenen Röhrenglocken Klänge wie elektrische Rückkopplungen.

Dabei agieren die Musiker mit äußerster Präzision. In hoch konzentriertem Zusammenspiel artikulieren sie minutiöse Ton- und Rhythmusverschiebung. Es entsteht eine existentialistische Musik, radikal dem Noten- und Lyriktext verpflichtet und dabei Wahrhaftigkeit über Schönheit stellend.

Das Ensemble Modern, eigentlich zeitgenössischer Musik verpflichtet, interpretiert an diesem Abend auch die große Fuge Ludwig van Beethovens. Sie war als letzter Satz eines Streichquartetts gedacht. Dem Verleger war sie zu schroff und kompliziert, sodass Beethoven ein neues Finale schrieb und die Fuge gesondert veröffentlichte. Das Ensemble betont ihren rauhen Charakter. Elegante Figuren verstecken sich hinter scharfen Akzenten, Dissonanzen trumpfen auf, und kernige Rhythmen drängen die Musik vorwärts. Was in Beethovens letzten Lebensjahren auf Unverständnis stieß, zeigt heute einen Komponisten, der mit unbändiger Energie in neue musikalische Bereiche vorstieß.

