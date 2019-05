von Lorna Komm

Mit einer Gegenstimme erteilte der Ausschuss für Umwelt und Technik einem Bauvorhaben zur Errichtung einer Maschinenhalle sein Einvernehmen. Der Bauherr hat für die Unterbringung seiner landwirtschaftlichen Geräte in der Daisendorfer Straße die Errichtung einer 191 Quadratmeter großen Halle mit vier Toranlagen geplant. Erstellt werden soll die Halle in einer Holzkonstruktion mit einseitig geneigtem Ziegeldach. Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich und ist zulässig, wenn es einem landwirtschaftlichen Betrieb dient, erläuterte Stadtbaumeister Martin Bleicher. Nach Prüfung der zuständigen Behörde solle die Halle so nah wie möglich an die bestehenden Gebäude gebaut werden, informierte Bleicher den Ausschuss.

Drei Birnbäume im Weg

Dies verwunderte Monika Biemann (Umweltgruppe), da der Bauherr ihr im Gespräch versichert hätte, dass die bei den Gebäuden stehenden drei alten Birnbäume stehen bleiben könnten, weil der Neubau weiter oben im Gelände geplant sei. Bleicher versicherte, dass die Umweltbehörde nur zustimme, wenn Ersatzmaßnahmen für die zu fällenden Bäume getroffen werden, dies sei so auch explizit im Antrag festgehalten worden.