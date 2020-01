von Lena Reiner

Mais Kerdieh ist 17 Jahre alt und macht dieses Jahr die Mittlere Reife. Ihre Noten sind gut, in Englisch hat sie eine der besten Arbeiten der ganzen Stufe geschrieben. Nebenbei jobbt sie im Jugendcafé Zepp in Markdorf, einmal die Woche trifft sie sich mit ihren Freundinnen zum Mädelstag. Da kochen sie, backen oder schauen Filme. Die meiste Zeit verbringt die junge Frau aber mit den Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen.

Sieben Fragen über die Flucht

Doch dann ist da dieser Brief: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ließ Mais Kerdieh ein Schreiben zum „Widerrufs- und Überprüfungsverfahren“ zukommen. In sieben Fragen soll sich die Jugendliche nun zu ihrer Flucht aus Syrien im Jahr 2015 äußern. Es handelt sich um eine Regelüberprüfung des BAMF, die es seit 2016 gibt. Die Pflicht zur Überprüfung begründet das Bundesamt damit, dass bei den Verfahren der syrischen Flüchtlinge 2014 und 2015 auf eine persönliche Anhörung verzichtet wurde.

Die meisten Verfahren aus dem Jahr 2019 basierten auf einer persönlichen Befragung. Nur Minderjährige dürfen sich schriftlich äußern, manche von ihnen werden auch zur mündlichen Befragung vorgeladen. „Zumutbar“ müsse die Befragung sein, so formuliert es das BAMF auf Nachfrage des SÜDKURIER. Im Zweifelsfall werde ein Vormund zur Rate gezogen. Für Kinder unter sechs Jahren finden keine Befragungen statt, zwischen sechs und vierzehn Jahren werde abgewogen.

Über das Verfahren Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist seit 2016 gesetzlich verpflichtet, die Anerkennung von Asyl- oder Flüchtlingsschutz zu überprüfen. Rund 142 000 bestandskräftige Entscheidungen für 2014 und 2015 wurden im vergangenen Jahr bearbeitet. Das Bundesamt hat 2019 etwa 170 400 Entscheidungen im Widerrufsprüfverfahren getroffen. Davon gehörten rund 134 200 Fälle zu Regelüberprüfungen und etwa 36 150 zu anlassbezogenen Prüfungen. Die meisten Entscheidungen betrafen Staatsangehörige aus Syrien (115 713 Entscheidungen) und dem Irak (17 551 Entscheidungen). 99,6 Prozent der Entscheidungen zu syrischen Staatsangehörigen wurden bestätigt, heißt es vom Deutschen Bundestag auf eine Anfrage. Personen, denen das BAMF im Asylverfahren Schutz anerkannt hat, sind seit Dezember 2018 dazu verpflichtet, an der Überprüfung selbst teilzunehmen, wenn das Bundesamt dies als erforderlich und zumutbar sieht.

Bedenkt man, dass die Flucht bei der Überprüfung des Asylbescheids bis zu fünf Jahre zurückliegen kann, werden also auch Kinder zu ihren Fluchtgründen befragt, die als Kleinkind ihr Heimatland verlassen haben. Bei Minderjährigen, die mit ihrer Familie in Deutschland leben, findet im Regelfall nur eine Befragung der Eltern statt, teilt das BAMF mit. Unbegleitete Minderjährige würden entweder schriftlich oder im Beisein ihres Vormunds befragt.

Das Schreiben, das für Kopfzerbrechen sorgt. Darin fett markiert sind die Mitwirkungspflicht, die seit 2018 gesetzlich verankert ist. | Bild: Lena Reiner

17-Jährige kam 2015 nach Deutschland

Mais Kerdieh ist offenbar eine Ausnahme. Die 17-Jährige kam im Jahr 2015 nach Deutschland, nachdem sie mehrere Monate in der Türkei verbracht und mit ihren Geschwistern die Balkanroute zurückgelegt hatte. Zwölf Jahre alt war Kerdieh also, als sie ihre Heimat Aleppo in Syrien verlassen hat.

„Ich weiß gar nicht, was ich da antworten soll“, sagt die junge Frau und zitiert eine Frage: „Was befürchten Sie, bei einer eventuellen Rückkehr nach Syrien? Ich war ein Kind. Ich kann mir nicht vorstellen, was mir jetzt passieren würde, wenn ich zurückgehe.“ Auch die weiteren Fragen sind für sie nicht einfach zu beantworten.

Flucht war nicht Mais Kerdiehs Entscheidung

Da ist die Frage, was ihr persönlich zugestoßen sei und dazu geführt habe, dass sie sich für die Flucht entschieden habe. Als Zwölfjährige sei es gar nicht ihre Entscheidung gewesen. Vielmehr hätten ihre älteren Geschwister sie mitgenommen, sagt Kerdieh, und schaut zu ihren Schwestern.

Familie wohnte vier Jahre lang im Hotel

Doch zurück zu den Gründen für die Flucht der 17-Jährigen. Da sind jene, die ihre ganze Familie betreffen: Kerdiehs Vater wurde mehrmals verhaftet, ihr Bruder entführt. Alle Geschwister wurden wegen der Teilnahme an regierungskritischen Demonstrationen polizeilich gesucht. Vier Jahre lang wohnte die Familie außerdem im Hotel, weil ihr Wohnhaus in keiner sicheren Gegend lag. Draußen wurde täglich geschossen.

„Ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich habe gesehen, wie Menschen ermordet wurden. Das war schrecklich.“ Mais Kerdieh, ist mit zwölf Jahren aus Syrien geflohen

Auch im Hotel ließ sich der Krieg nicht ausblenden, erzählt Kerdieh. Nebenan sei ein Militärkrankenhaus gewesen. Es habe oft nach Blut und Tod gerochen, manchmal seien leblose Körper mit Lastwagen angeliefert worden.

Doch was ist ihr persönlich passiert, als sie zwölf Jahre alt war? Kerdieh zögert: „Ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich habe gesehen, wie Menschen ermordet wurden. Das war schrecklich.“ Die Frage nach dem, was wirklich zählt, wiegt schwer. Im schlimmsten Fall droht die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft, also des Aufenthaltstitels zum Schutz vor Verfolgung.