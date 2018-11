In ihre Wasserversorgung muss die Stadt Meersburg in den kommenden Jahren eine hohe siebenstellige Summe investieren. So soll die Erneuerung der Wasserentnahmeleitung vom Hochbehälter Wattenberg nach Riedetsweiler rund 455 000 Euro kosten, die Neuausstattung des Wasserwerks rund 200 000 Euro. Für beide Maßnahmen, die 2019 erfolgen sollen, beauftragte der Gemeinderat das Stadtwerk am See mit den Ingenieurleistungen.

Von 2020 bis 2022 soll außerdem der Hochbehälter Trielberg für geschätzt rund eine Million Euro saniert werden. Außerdem stehen 2019 noch die Erneuerung der Versorgungsleitung im Schloßbühlweg in Baitenhausen für 30 000 Euro und die Neuverlegung einer Ringleitung für das neue Baugebiet im Allmendweg für 15 000 Euro an. Diese Maßnahmen sowie die allgemeine Struktur der Meersburger Wasserversorgung, die das Stadtwerk am See technisch betreut, erläuterten dessen Mitarbeiter Gerhard Gmeiner und Thomas Müller im Gemeinderat.

Ausschreibung noch 2018

Bei der Wasserleitung vom Wattenberg nach Riedetsweiler herrscht laut Gmeiner ein starker Druckabfall, was zum einen den häufigen Rohrbrüchen in den vergangenen Jahren, aber auch dem zu geringen Querschnitt der Wasserleitung geschuldet sei, die nun durch eine neue mit einem breiteren Querschnitt ersetzt werde. Die Ausschreibung der dafür nötigen Arbeiten solle noch 2018 erfolgen. Im Wasserwerk steht die Erneuerung der 20 Jahre alten Schalt- und Steuertechnik an. Das könne nur während des laufenden Betriebs geschehen, was nicht einfach sei, erläuterte Thomas Müller.

Instandsetzung und Neubau

Dass die Sanierung des Hochbehälters Trielberg eine Millionensumme verschlingen wird, wissen die Gemeinderäte bereits seit Sommer 2017. Der Trinkwasserbehälter von 1966 wird instandgesetzt, der Trinkwasserbehälter von 1926 durch einen Neubau ersetzt. Die Kosten dafür werden auf drei Haushaltsjahre verteilt. Die Finanzierung der Wasserversorgung für die nächsten Jahre stehe, sagte Kämmerin Heike Sonntag auf Nachfrage von Markus Waibel (FW).

75 Kilometer langes Rohrnetz

Gmeiner informierte den Gemeinderat außerdem darüber, dass 2018 alle Untersuchungen des Wassers, das zu 100 Prozent aus dem Bodensee stammt, dessen hohe Qualität bestätigten. Es gebe keine Grenzwertüberschreitungen. Das Wasser liege mit 9,1 Grad dH im mittleren Härtebereich. Ferner habe man 2016 eine Berechnung des insgesamt 75 Kilometer langen Rohrnetzes vorgenommen, ein Ergebnis daraus sei die Berechnung der Löschwasserkapazität für jeden Hydranten. Die Feuerwehr habe Pläne erhalten und könne bei einem Einsatz sofort erkennen, wie viel Löschwasser aus welchem Hydranten zur Verfügung stehe.