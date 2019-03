von Lorna Komm

Wie gut, dass das Fundament des Benediktinerinnenklosters so solide ist, sonst hätten die Wände gewackelt angesichts des tosenden Applauses und schallenden Gelächters der Frauen beim Gugelhupf 2.0 am Sonntagmorgen im Klosterkeller. Das Konzept den närrischen Frauenkaffee zu modernisieren, ohne dabei die alten Traditionen aufzugeben, ist voll aufgegangen. Einzig die Idee, in den Pausen locker an Stehtischen zu plaudern, musste spontan aufgegeben werden. Aufgrund des großen Ansturms der Besucherinnen mussten flugs weitere Stühle bis die letzte Nische gestellt werden. Monja Endres, eine der alten Hasen des Gugelhupfs, führte locker durchs Programm und gab in Personalunion auch Technikerin, Bedienung und Rednerin. Mit ihrer „Wisch-app“ fürs Handy „tinderte“ sie sich humorvoll durch Meersburgs Männerwelt.

Die vier Meersburger Mäuse, (von links) Maren Weißhaar, Vanessa Hanser, Melanie Schauber und Andrea Stutz, besuchten die örtlichen Veranstaltungen. | Bild: Lorna Komm

Susanne Reichle brillierte als Debütantin in der Bütt. In ihrer scharfzüngigen Büttenrede „Mädle in der Knabenmusik“ stellte sie in Versform Überlegungen an, was man als Knabe so alles können muss und ob es dann „Knäbin“ oder „Knabenfrau“ heißen würde. Schnell stimmte das Publikum in ihren Refrain „Sag mir, wo die Knaben sind“ mit ein. Bei Reichles Verabschiedung: „Macht es gut bis nächstes Jahr, dann erzähle ich euch, wie es bei den 101ern war“ tobte der Saal.

Unterwegs in den Meersburger Weinbergen war Brigitte Bussmann. | Bild: Lorna Komm (lko)

Als Meersburger Mäusle nahmen Maren Weißhaar, Vanessa Hanser, Melanie Schauber und Andrea Stutz den Meersburger Veranstaltungskalender aufs Korn. Weinfest, Mittelaltermarkt und die Musiknacht wurden besucht. Auch die „käsigen“ Ausdünstungen in der Narrenratskabine beim Allerlei konnten die Mäuse nicht schrecken. „Rote Trauben soll man essen“, sang Brigitte Bussmann, die als Winzerin in den Meersburger Weinbergen unterwegs war. Sie wünschte sich einen „Agro-Reblifter“, also einen landwirtschaftlich tauglichen Treppenlift, am liebsten gleich mit Sitzheizung und Sonnenschirm. Vor der Technik habe sie keine Angst, „NSA im Handy?“, fragte sie, das gab es auch schon ohne Strom, da hieß es noch: „Nachbarin Sieht Alles“.

Monja Endres führte durch das Programm und googelte per App durch die Männerwelt. | Bild: Lorna Komm

Als „Zwei Schwestern, die in Urlaub fahren“ waren Martina Mattes und Eva Goretzki unterwegs. Verkleidet als Nonnen zeigten sie, dass auch weibliche Mäschgerle deftige Witze auf Lager haben. Männer wurden ebenso wenig verschont, wie der Nachbarort, "das gallische Dorf am See". Ihre Reiseapp führte sie zu Meersburger Lokalen und Sehenswürdigkeiten, mitsamt Bewertungssternen. „Der Letzte Heller hat zwar nur zwei von drei Spätzlepressen, aber dafür fünf von fünf Weinflaschen“ erhoben sie ihre Schorle auf den langjährigen, bisherigen Veranstaltungsort des Gugelhupfs.

"Zwei Schwestern auf Reisen" waren Martina Mattes und Eva Goretzki. | Bild: Lorna Komm

In einem zweiten Vortrag stimmten die Betschwestern zusammen mit Endres Fürbitten an, „um Buße zu tun, weil wir am Sonntagmorgen dem Stadtpfarrer das Publikum klauen“. Da die Bitten nicht immer ganz stubenrein waren, wurden sie an den Weingott gerichtet, „Bacchus, erhöre uns“.

Monja Endres (im Dirndl in der Mitte) machte zum Abschluss ein "Riesen-Selfie" mit allen Aktiven und Besucherinnen. | Bild: Lorna Komm

Abschließend traten die Mädels von der Garde für einen Tanz auf die Bühne, auch dies ein Novum beim Gugelhupf 2.0. Mit dem gemeinsamen Singen des Gugelhupfliedes dankten alle Beteiligten auch den drei anwesenden, ehemaligen Gründerinnen des Gugelhupfs: Susi Richter, Bärbel Endres und Angelika Mackowiak.