Stetten 06. März 2020, 15:50 Uhr

Grünen-Landesvorsitzende Sandra Detzer lernt bei Biowinzer Thomas Pfisterer seine tierischen Helfer kenne

2010 stellte Thomas Pfisterer den Weinbau auf dem Auhof in Stetten nach Demeter-Richtlinien um. Seither setzt er auch auf tierische Helfer in den Reben, wie Hühner und Rinder. Was diese Helfer leisten, zeigte er nun Sandra Detzer, der Landesvorsitzenden der Grünen.