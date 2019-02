Die Staatlichen Schlösser und Gärten haben ihre Zahlen für das Jahr 2018 vorgestellt. Sowohl für das Neue Schloss in Meersburg als auch für Kloster und Schloss Salem sind Besucherzuwächse zu verzeichnen. "In die Meersburger Residenz der Fürstbischöfe kamen rund 56 086 Gäste. Das sind 39 Prozent mehr als im Vorjahr", heißt es in einer Pressemitteilung.

Feste und Ausstellungen im Neuen Schloss begeistern

Grundlage für den Erfolg in Meersburg sei ein besonders vielfältiges Programm mit Festen und Ausstellungen – aber auch die Beliebtheit der Schlossräume für private Vermietungen, etwa an Brautpaare – gewesen. Zudem öffnete im Herbst das "Fürstenhäusle" wieder seine Tore: "Frisch saniert und mit mehr Besucherkomfort versehen lädt es ab dem Frühjahr dazu ein, das Leben seiner berühmtesten Besitzerin kennenzulernen." Das Meersburger Fürstenhäusle gehörte in der Mitte des 19. Jahrhunderts der deutschen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff.

Kloster und Schloss Salem melden ebenfalls einen Zuwachs an Besuchern: "Insgesamt 126 588 Gäste, gute 15 Prozent mehr als 2017, sind hier vor allem den Großveranstaltungen des vergangenen Jahres zu verdanken, darunter das Kreisfamilienfest im Oktober." Es wurde zum fünften Mal in der Schlossanlage in Salem-Stefansfeld gefeiert.

Gute Jahresbilanz ist auch landesweit zu spüren

Die positive Jahresbilanz können die Staatlichen Schlösser und Gärten auch für das ganze Bundesland ziehen: Mit 3,6 Prozent mehr Gästen landesweit erreichen sie eine Gesamtbesucherzahl von fast 4 Millionen. Dabei bleibt Schloss Heidelberg mit 1,14 Millionen Gästen aus aller Welt der Spitzenreiter unter den historischen Monumenten, heißt es weiter. In Oberschwaben steigerte Kloster Schussenried seine Besucherzahlen: Mit dem vielfältigen Ausstellungsprogramm – zum Beispiel der Mitmachausstellung „Du bist die Kunst“ – gelang es laut Mitteilung, mehr als 64 000 Menschen anzuziehen. Damit wurde die Gästezahl gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.