von Theo Wieland

Den musikalischen Akzent setzte auf Einladung der katholischen Pfarrgemeinde das Hersberger Musikantenoktett unter der Leitung von Martin Frank, das nicht nur die Gottesloblieder begleitete, sondern musikalische Intermezzi hören ließ und auch zum Mitsingen der Liedtexte anregte.

Die Hersberger Musikanten mit (von links) Pater Walter von der Pallottiner-Gemeinschaft Hersberg, Max Frank, Martin Frank (Leiter), Thomas Schmidt, Roland Pilger, Alois Weißhaupt, Dietmar Heberle und Manfred Schmidt. | Bild: Theo Wieland

Das Gemeindeteam, der Pfarrgemeinderat und das Leitungsteam der Seelsorgeeinheit haben sich für diese Möglichkeit eines Open-Air-Gottesdienstes ausgesprochen, sagt Agnes Neßlerauch. Unter anderem, um auch Menschen zu erreichen, die sonst sonntags nicht oder nur selten zu den Kirchgängern gehören. Gemeindeteam und Kolpingfamilie streckten zudem die Liturgie über das „Ite missa est – geht und bringt Freude“ hinaus und bewirteten am Seeufer.

Pfarrer Matthias Schneider erinnerte am Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und dem anstehenden Pfingstfest – zwischen der Auffahrt des Herrn und der Geistsendung – an das Ende der Bundesligasaison. Offen und ehrlich bekundeten seine Schäfchen, für welchen Verein ihnen dabei das Herz schlägt, für den SC Freiburg, Schalke 04, den FC Bayern oder – Abstieg hin oder her – für den VfB Stuttgart.

Gottesdienst am Bodensee. | Bild: Theo Wieland

Der Mannschaftsgeist beim Sport und in der Kirche zeige auf, wie die Menschen aufeinander zu- und miteinander umgehen, so Schneider. Der Geist der Einheit war auch Thema in der von Elke Hucht vorgetragenen Lesung und in den Fürbitten.