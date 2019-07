Mit viel Körperspannung und höchster Konzentration hat das Goldmund-Quartett ein abwechslungsreiches Konzert im Rahmen der Internationalen Schlosskonzerte im Spiegelsaal gegeben. Cellist Raphael Paratore begrüßte die Besucher bei der „tropischen Hitze“. Im Gegensatz zur Vorankündigung sei das Programm leicht modifiziert worden. Das Quartett, neben Paratore am Cello Florian Schötz (Violine), Pinchas Adt (Violine) und Christoph Vandory (Viola), spielte als Auftakt das Streichquartett g-Moll op.10 von Claude Debussy.

Austausch mit Komponist der Gegenwart

Als zweites Stück vor der Pause folgte das zeitgenössische Werk Streichquartett Nr.1 (1985) des estnischen Komponisten Errki-Sven Tüür. Der Komponist verbinde Elemente der Minimal Music mit großen emotionalen Momenten und stark akzentuierten Passagen, beschrieb Paratore das zweisätzige Werk. Es freue ihn besonders, erklärte der Cellist, dass sie bei einem einwöchigen Festival in Norwegen die Gelegenheit hätten, den Komponisten kennenzulernen und mit ihm in den Dialog über die Interpretation seiner Werke treten zu können. „Es ist spannend, mit lebenden Komponisten zusammen zu arbeiten“, sagte Paratore und fügte an: „Mit Mozart und Beethoven geht das leider nicht mehr.“

Ludwig van Beethovens Streichquartett e-Moll op. 59/2 folgte nach der Pause. „Als Flickwerk eines Wahnsinnigen“ wurde das für damalige Verhältnisse unerhört zornige Werk von Christoph Vandory angekündigt. Mit entsprechender Ernsthaftigkeit und voller Inbrunst, auch in der Mimik, interpretierten die vielfach preisgekrönten Nachwuchsmusiker den dramatischen Klassiker. Dem Publikum gefiel es, mehrfach holten sie die Streicher durch anhaltenden Applaus zurück auf die Bühne und wurden mit einer Zugabe belohnt.

Hitze hat auch Auswirkungen auf Instrumente

Im Anschluss meinte Paratore, dass es bei den herrschenden Temperaturen schon ein anderes Spielgefühl sei, nicht nur für den Menschen, sondern auch für Instrumente. Die Haare des Bogens zögen sich zusammen, sodass die Spannung des Bogens an die Hitze angepasst werden müsse.