Die Pressefreiheit gerät auch in Europa immer mehr unter Druck und jeder zweite deutsche Autor sieht sich laut dem Schriftstellerverband PEN Angriffen ausgesetzt. "Ob das nicht auch Folgen fürs literarische Schaffen hat?" Das fragt Burgherrin Julia Naeßl-Doms in ihrer Begrüßung bei der diesjährigen "Gesprochenen Anthologie" auf der Meersburg. Einmal im Jahr stellen dabei Mitglieder der Meersburger Autorenrunde Schriftsteller vor, die sie würdigen und ins Gedächtnis rufen möchten. Viele von ihnen haben unter widrigsten Umständen über unbequeme Themen geschrieben und bestärken so sicher auch Nachfolger. An diesem Abend, den Thomas Kuphal moderiert, widmen sich fünf Autoren fünf Kollegen.

Gastgeberin Julia Naeßl-Doms sorgt sich um die Freiheit der Presse und der Autoren. Bild: Sylvia Floetemeyer

Den Auftakt macht Angelika Stark mit einer Hommage an Maria Beig, die dieses Jahr im Alter von 97 Jahren starb. Die ehemalige Hauswirtschaftslehrerin, die mit 62 ihr erstes Buch herausgab, gilt als Chronistin Oberschwabens im 20. Jahrhundert. Der Ausschnitt aus ihrem Debüt "Rabenkrächzen", den Stark auswählt, illustriert vortrefflich Beigs Kunst, die wandelnden Verhältnisse sowohl in der Heimat als auch den Familien ebenso schnörkellos wie eindrücklich festzuhalten.

Dorothea Neukirchen, die auch Schauspielerin ist, trägt, auf dessen Wunsch, Gedichte von Walter Neumann vor. Der 1926 in Riga geborene Gründer der Meersburger Autorenrunde ist aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht anwesend. Neukirchen liest den Dreier-Zyklus "ferner Freunde gedenkend", die Neumann der Redakteurin Agnes Hüfner sowie den Dichtern Paul Celan und Günter Eich zueignete.

Walter Kern und Harriet Straub werden gewürdigt

Der Schweizer Bruno Oetterli präsentiert seinen Landsmann Walter Kern (1898 bis 1966) und dessen 1924 entstandenes Fragment "Der Turmbau". In diesem habe Kern "einen unverkennbaren Kafka-Ton" angenommen, so wie der langjährige Kurdirektor von Davos auch Gedichte etwa im Ton von Rilke und Trakl verfasst habe, "ohne dass Kern zum Kopisten geworden wäre".

Katja Neuser erinnert an Harriet Straub. Sie kam 1909 mit ihrem Mann Fritz Mauthner nach Meersburg und zog in das legendäre "Glaserhäusle". Neuser liest etwa einen berührenden Ausschnitt aus "Das Mädchen und der Tod", in dem Straub auch den frühen Tod der eigenen Mutter verarbeitete, sowie einen emanzipatorischen Appell an die Frauen: "Nicht mittun sollt ihr mit der Kultur des Mannes."

Herburger schreib 2015 ein Gedicht, das seinen Tod vorweg zu nehmen scheint

Oswald Burger ehrt seinen Freund Günter Herburger aus Isny, der mit 86 im Mai 2018 in Berlin starb, als Folge eines Brandes, den seine demente Frau ausgelöst hatte, die dabei ums Leben kam. Zu Herburgers vielfach ausgezeichneten Werk zählen viele Gedichte, darunter eines von 2015, das seinen Tod vorweg zu nehmen scheint und die Zuhörer den Atem anhalten lässt: "Der Fürst liegt auf seinem Bett und wird angezündet, hinter ihm steht seine Frau, tief ein- und ausatmend."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein