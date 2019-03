von Lorna Komm und Anna Sofia Höpfner

Meersburg startet in die Saison. Der Auftakt ist am 7. April ein großer Aktionstag mit einem Oster-Kräutermarkt und verkaufsoffenem Sonntag. Stadt, Händler, Gastronomen und Handwerksbetriebe haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Der Aktionstag ist eingebettet in die Meersburger Frühlingswoche mit vielen weiteren Veranstaltungen für Einheimische und Gäste.

Freuen sich auf den Saisonbeginn: (links stehend, von unten) Michael Gröer (Hotel zum Schiff), Tourismuschefin Iris Müller, Bürgermeister Robert Scherer und der Leiter der Stadtgärtnerei Thomas Biller; (unten auf der Treppe sitzend) Claudia Waibel (Aktiv für Meersburg) und Marc Rodenbücher (Auszubildender Meersburg Tourismus), dahinter Manfred Lang (Residenz am See) und rechts Robert Auer (3 Stuben). | Bild: Lorna Komm

Neu in diesem Jahr ist die aktive Teilnahme von Bauhof und Stadtgärtnerei. Hatten die städtischen Betriebe bisher nur im Hintergrund gewirkt, bieten sie diesmal verschiedene Aktionen auf dem Schlossplatz. Welche Küchenkräuter im Balkonkasten gedeihen und wie man sie am besten einpflanzt, erklärt der Leiter der Stadtgärtnerei Thomas Biller mit seinem Team. Die Gärtnerei wird weiterhin die Bestückung von Insektenhotels erklären. Um Tierwohl dreht sich auch das Projekt der Sommertalschule und des Droste-Hülshoff-Gymnasiums „Vogelschutz in Meersburg – Vögel füttern aber richtig“. Zusammen mit der Zimmerei Schmäh wird gezeigt, wie man eine Vogelfutterstation baut. Neu mit dabei sein wollen die „Schlepperfreunde Bitzenbrunner“, allerdings können sie ihre historischen Traktoren nur bei schönem Wetter in der Unterstadt ausstellen. Neue Rezepte bieten auch die Köche auf der Showbühne, stündlich zeigen sie live, was die frische Frühlingsküche bereit hält. Wir haben wieder tolle Rezepte, erläutern Manfred Lang (Residenz am See), Robert Auer (3 Stuben) und Michael Gröer (Hotel zum Schiff) stellvertretend für die fünf teilnehmenden Betriebe. Die Rezepthefte werden kostenfrei ausliegen.

Angebote auf dem Oster- und Kräutermarkt

Der Oster- und Kräutermarkt auf dem Marktplatz und in der Vorburggasse bietet an 19 Ständen von Meersburger Betrieben und Händlern Produkte zum Thema Ostern und Frühling. Die Handwerker verkaufen frischen Käse. Die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft informieren über ihr Arbeitsspektrum. Die teilnehmenden Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag bieten Aktionen und die Gastronomen sorgen für die Bewirtung. Führungen im Neuen Schloss und im Vineum runden das Programm ab. Die Bibelgalerie beendet an dem Tag ihre Winterpause und in der katholischen Stadtkirche wird es eine Ausstellung zum Thema „Kreuz?/Kreuz!, Ärgernis?, Torheit? – Weisheit! Kraft!“ geben.

Bürgermeister Robert Scherer und Tourismuschefin Iris Müller sind sich einig, dass man sich mit diesem Angebot von normalen verkaufsoffenen Sonntagen abhebe. Bei der anschließenden Aktionswoche gibt es ein breit gefächertes Programm für Einheimische und Gäste. Den Start macht das „City walk Dinner“, ein kulinarischer Rundgang zu fünf Restaurants. „Das ist was Einzigartiges“, sagt Müller.

Die ersten Eisdielen sind geöffnet: Stadt erwacht aus dem Winterschlaf

Die ersten Krokusse schieben ihre Köpfe neugierig der Sonne entgegen, am Nachmittag wächst die Schlange vor den Eisdielen: Meersburg streckt seine Glieder und erwacht gähnend aus dem Winterschlaf. Mit den ersten Sonnenstrahlen treibt es auch die ersten Menschen in die kleinen Gassen. Vor allem die Unterstadtstraße blüht auf und mit den Krokussen um die Wette.

Das Eiscafé Venezia in der Unterstadt hat geöffnet, die Zahl der Tagesgäste hängt in Meersburg stark vom Wetterbericht ab. | Bild: Anna Sofia Höpfner

Das Eiscafé Venezia, direkt hinter dem Stadttor der Unterstadtstraße, hat seit vergangener Woche geöffnet. Am Wochenende sei schon viel los gewesen, erzählt der Inhaber des Geschäfts. Dass Meersburg erwache, spüre man jedes Jahr ab März: ab jetzt komme jeden Tag mehr Kundschaft. Neue Sorten gebe es aber noch nicht: „Dafür ist noch zu wenig Laufkundschaft. Erst zur Hauptsaison wird es neue Sorten und neue Eisbecher geben.“

Das „Haus der Geschenke“ in Meersburg ist man auf Touristen eingestellt und bietet Mitbringsel mit Bodensee-Motiv. | Bild: Anna Sofia Höpfner

Neben der Eisdiele öffnen nun auch die Geschäfte der Unterstadtstraße: Anna Mode ist eines der vielen kleinen Modegeschäfte, die seit der vergangenen Woche geöffnet haben. Im Moment bestehe die Kundschaft noch hauptsächlich aus Deutschen und Schweizern, erklärt Kortecana, Verkäuferin in dem Geschäft. Sie freue sich auf den Sommer und die Leute, die dann aus aller Welt in das kleine Geschäft strömen: „Es kommen Leute aus Amerika, aus Afrika, Asien – von überall. Im Sommer ist hier einfach wahnsinnig viel los.“ Und worauf darf man sich dieses Jahr freuen? Sie lacht. Italienische Mode, verrät sie dann. Mehr Farbe, ein bisschen kokett.

Beate Mayer und Ida Pöttinger bei ihrem Besuch in Meersburg. Sie kommen wieder, im Sommer, wenn das Fürstenhäusle geöffnet hat. | Bild: Anna Sofia Höpfner

Auch das Haus der Geschenke ist auf Touristen eingestellt: „Wir haben jetzt verstärkt Artikel, die für diese Zielgruppe interessant sind, Taschen mit Bodenseemotiv, Mützen mit Bodenseemotiv – also sehr stark auf den Bodensee abgezielt“, erzählt Inhaber Heiko Häring. Das Haus der Geschenke öffnete schon im Februar – allerdings nur am Wochenende. Seit zwei Wochen hat es nun auch unter der Woche auf. Für Häring ist das Wetter hauptverantwortlich für Meersburgs Erwachen: „Der Tagestourismus guckt sich den Wetterbericht an und entscheidet dann, fahr ich hier runter? Wenn das Wetter durchwachsen oder kalt ist, bleiben die Leute aus.“ Es habe aber jetzt auch schon Reisende gegeben, die mehrere Tage geblieben sind: „Die kommen seit Jahren immer wieder Anfang, Mitte März.“ Vielleicht, weil sie den Zauber einer erwachenden Stadt fühlen wollen, vielleicht treibt sie aber auch das Wissen, um noch nicht überfüllte Straßen, preiswertere Hotelzimmer und eine etwas entspanntere Parkplatzsituation an.

Meersburg Neue kombinierte Eintrittskarte für das Neue Schloss und das Fürstenhäusle Das könnte Sie auch interessieren

Die Schwestern Beate Mayer und Ida Pöttingen sind auch aus Deutschland angereist: Aus München und Freiburg, erzählen sie, treibe es sie schon zum dritten Mal nach Meersburg. Ursprünglich wollte Beate Mayer ihrer Schwester das Droste-Hülshoff-Fürstenhäusle zeigen – aber das mache erst ab 31. März auf. „Das ist schon etwas enttäuschend“, stellt sie fest. Insgesamt sei sie aber trotzdem zufrieden: Die meisten Geschäfte und Lokale haben ja nun schon offen. Warum sie immer wieder nach Meersburg zurückkehren? „Es ist einfach so sehenswert. Und es gibt hier noch viele kleine Geschäfte.“ Schon im Sommer sei der nächste Besuch geplant: „Dann vielleicht mit den Enkelkindern, ihnen die Burg zeigen. Die ist einfach so ein Anziehungsort für Kinder.“