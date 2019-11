Die Stadt Meersburg soll nach dem Willen des Gemeinderats weiterhin ihren eigenen Gutachterausschuss haben. Mit überwältigender Mehrheit stimmte das Gremium gegen den Vorschlag der Verwaltung, den Ausschuss zum Jahresende aufzulösen und dessen Tätigkeiten auf den Gutachterausschuss der Stadt Überlingen zu übertragen. Nur Bürgermeister Robert Scherer votierte dafür, Markus Waibel (FW) enthielt sich der Stimme.

Verwaltung eindeutig dafür

Die Verwaltung befürwortete einen Zusammenschluss der Ausschüsse der Gemeinden Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen, Hagnau, Daisendorf, Stetten und Frickingen mit dem Gutachterauschuss der Verwaltungsgemeinschaft Überlingen-Owingen-Sipplingen. Die Begründung: Zahlreiche in kleinen Kommunen erstellte Verkehrswertgutachten seien in letzter Zeit nicht mehr vom Finanzamt akzeptiert worden. Denn als Plangröße für einen Gutachterausschuss, um verlässliche Richtwerte für Kaufpreise zu ermitteln, gehe das Land von 1000 Kaufverträgen pro Jahr als „Plangröße für einen Gutachterausschuss“ aus. In Meersburg gebe es jährlich im Schnitt 120 Kaufverträge.

Aus dem Rat gab es vehementen Protest dagegen, ein „ureigenes Recht der Gemeinde aus der Hand zu geben“, wie Peter Schmidt (CDU) als Erster aber nicht Einziger fand. Der Bürgermeister meinte, er sehe das anders: „Auf kleine Kommunen wird immer mehr abgewälzt. Wir sehen uns nicht in der Lage, rechtskräftige Gutachten zu erstellen.“

Jurist Boris Mattes (SPD), der als Stadtrat ebenso wie Georg Dreher (CDU) dem fünfköpfigen Meersburger Gutachterausschuss angehört, konterte: „Kein einziges unserer Gutachten ist bisher gekippt worden.“ Es gebe auch keine Gesetzesänderung, die einen Zusammenschluss erfordere. Die Verwaltung hatte festgehalten, eine Zusammenlegung zu einem interkommunalen Gutachterausschuss sei „alternativlos“. Mattes sagte, nichts spreche dafür, außer dass das städtische Bauamt weniger Aufwand hätte. Bauamtschef Martin Bleicher schätzte die Kosten für diesen auf 10 000 Euro im Jahr, bei einem Beitritt zu einem interkommunalen Ausschuss ging er von einem Meersburger Beitrag von 12 000 Euro jährlich aus.

Mattes, Schmidt und Dreher argumentierten auch, dass die Meersburger Verhältnisse weder mit Überlinger noch mit denen in seeferneren Gemeinden vergleichbar seien. Mattes führte an, das Finanzamt habe bereits gemeint, dass die Überlinger und Meersburger Uferpromenade völlig gleich zu bewerten seien. „Es ist meine größte Sorge, dass uns das dann in Zukunft ständig passiert.“ Dreher befürchtete: „Da wird uns was übergestülpt.“ Zum Teil sei das jetzt schon so. Wie sich ein interkommunaler Ausschuss zusammensetzen würde, konnte die Verwaltung noch nicht beantworten. Mattes: „Ich kann unmöglich etwas zustimmen, dessen Geschäftsordnung ich nicht kenne.“