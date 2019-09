Die Jugendsprechstunde, die die Stadt seit April 2018 anbietet, wird dauerhaft fortgeführt. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Er stockte zu diesem Zweck auch die Stelle von Schulsozialarbeiterin Andrea Lebek, die das Projekt betreut, um vier Wochenstunden auf. Die Sprechstunde, die allen Meersburger Kindern und Jugendlichen offensteht, wurde von Beginn an gut angenommen.

Sprechstunde hat steigenden Zulauf

Der steigende Zulauf und die Tätigkeitsberichte, die Lebek regelmäßig vorlegte, überzeugten den Rat. Er hatte für das Angebot im März 2018 zunächst vier Wochenstunden bewilligt und es bis Ende 2018 befristet. Im Oktober 2018 genehmigte er dann zusätzlich zwei weitere Wochenstunden und verlängerte die Sprechstunde bis zum Schuljahresende 2019.

Pro Treffen 15 bis 20 Kinder und Jugendliche

Die Sprechstunde findet derzeit mittwochs um 17 Uhr in der Sommertalschule statt. Pro Treffen kommen zwischen 15 und 20 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren. Die Heranwachsenden haben dort die Gelegenheit, sich über Themen auszutauschen, die sie beschäftigen, etwa Alkohol, Sexualität und häusliche Gewalt, und sich von Lebek beraten zu lassen. Auf dem Programm stehen aber auch Spiele, Partys, die die Jugendlichen selbst planen, und ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen. Lebek ist es wichtig, dass die Kinder ihre eigenen Ideen einbringen und gemeinsam umsetzen können.

Aufbau langfristiger Jugendarbeit

Stadtrat Philipp Wurster (FW) sagte, er finde es „superklasse“, dass das Angebot so angenommen wird. Er meinte: „Da die Stadt sonst groß keine Jugendarbeit macht, muss man‘s so fortführen.“ Boris Mattes (SPD) sah das ähnlich. „Mir ist ganz wichtig, dass wir eine langfristige, zuverlässige Jugendarbeit haben und dass wir an diesem Projekt festhalten. Damit haben wir ein Fundament, um die Jugendarbeit künftig noch breiter auszubauen.“

Schüler werden als Streitschlichter ausgebildet

Christian Herter (Umbo) fragte Lebek, ob es möglich wäre, Jugendliche zu Gruppenleitern fortzubilden. Lebek sagte, wenn man wisse, dass das Angebot nun langfristig sei, „dann macht das auch Sinn.“ Es gebe aber jetzt schon eine feste Vorbereitungsgruppe. Martin Brugger (CDU) erkundigte sich nach Streitschlichtern und Schülerlotsen. Andrea Lebek erklärte: „Schüler werden als Streitschlichter ausgebildet.“ Deren Einsatzgebiet sei zwar eigentlich der Schulhof. „Aber es gibt oft Stress im Bus, und da bitte ich schon mal einen Schlichter, auch da ein Auge drauf zu haben.“ Was Schülerlotsen angehe, sehe sie die Zuständigkeit bei der Schulleitung, erklärte die Schulsozialarbeiterin.

Keine Kostenbeteiligung durch andere Schulen möglich

Monika Biemann (Umweltgruppe) hob hervor, dass die Sprechstunde auch Kinder besuchten, die ins Gymnasium oder in auswärtige Schulen gingen. Ob die Möglichkeit bestehe, dass diese Schulen auch zur Finanzierung des Angebots beitrügen, wollte Biemann wissen. Ute Rose von der Stadtverwaltung sagte: „Nein, da die Sommertalschule eine Meersburger Schule ist.“